Online review para sa OFW non-board passers, nagbunga na - DMW

MANILA – Inanunsyo ng Department of Migrant Workers (DMW) kamakailan na nagbunga na ang kanilang online review program para sa Overseas Filipino Workers (OFWs) na graduate ng nursing, education, at iba pang mga kurso pero hindi pa board passers.

Ayon kay DMW Undersecretary Maria Anthonette Velasco-Allones, sinimulan nila ngayong taon ang online review program sa tulong ng iba’t-ibang review centers sa bansa para matulungan ang mga OFW na hindi pa nakakakuha ng board exam dahil sila’y nagtatrabaho sa abroad.

”Isang success story ay yung partnership sa mga review centers natin. Marami tayong nurses, teachers, iba pang mga professionals abroad na hindi passers ng board. Inumpisahan namin this year, nag-conduct kami ng mga online review. Alam ninyo yung mga OFW sa Middle East, sila yung nag-top ng nursing exams ng PRC (Professional Regulation Commission), “ sabi ni Velasco-Allones.

Pinasalamatan din ni Velasco-Allones ang PRC sa kanilang ibinigay na tulong sa DMW upang matupad ang programang ito.

“Nag-o-online review kami sa OFWs at nakaka-impress na sa kanilang breaktime, ‘yun ay ginagawa nating available ang mga online review para kung magdesisyon silang umuwi, sila ay pasado na sa board,” saad ni Velasco-Allones.

Dagdag pa niya, bukod sa nurses mayroon ding OFWs na education graduates na hindi pa nakakakuha ng Licensure Exam for Teachers (LET).

Sa tulong ng DMW review program maaari na silang mag-review kahit nasa abroad at kung sila'y uuwi na, maaring magturo kapag makapasa sa LET na maari ring ibigay ng PRC sa mga embahada at konsulado.

Ayon sa DMW, may 1,200 teaching positions ang nakalaan para sa mga umuwing OFW na gustong magamit ang kanilang tinapos na kurso.

Ang “Sa ‘Pinas, Ikaw ang Maam, Sir (SPIMS)” OFW to teacher program ng DMW ay bahagi ng kanilang mas malawak na employment reintegration program.

