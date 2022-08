Watch more News on iWantTFC

Aabot sa 2.5 milyong indibidwal sa ilang lugar sa Metro Manila, Bulacan at Cavite ang apektado ng water service interruption ng Maynilad.

Iba-ibang oras ipinatutupad ang araw-araw na service interruption pero karamihan dito'y mula gabi hanggang madaling araw.

Sa Quezon City, may ilang lugar na alas-11 ng umaga hanggang hapon walang tubig.

Umaga hanggang hapon din ang water interruption sa ilang area sa Maynila, Malabon, Makati, Las Piñas, Caloocan at Cavite.

Sa Cavite, may ibang lugar na inaabot nang 16 oras ang water interruption habang 14 oras naman sa ilang parte ng Pasay, Parañaque at Makati.

Ipinaliwanag ng Maynilad na kailangan kasing punuin ang mga reservoir dahil lumakas ang konsumo sa tubig ng mga kostumer sa peak hours.

"Dahil lumalaki ang demand during peak hours because nagbubukas [ang] ekonomiya... hindi po sumasapat ang capacity ng aming pipelines so therefore, para ma-mitigate, kailangan namin punuan [ang] reservoirs during night time," ani Maynilad Water Supply Operations Head Ronald Padua.

Sa dami ng apektadong lugar, iniimbestigahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) kung kailangang pagmultahin ang Maynilad.

"We are preparing a notice to explain to Maynilad because of the length of time for that water interruption," ani MWSS Chief Regulator Patrick Ty.

Handa naman umanong magpaliwanag ang Maynilad pero ang problema'y sa susunod na taon pa masosolusyonan.

"It should be towards summer months of next year, dapat mawala na ito, until end of next year, dapat mawala na ito, kasi nandiyan na 'yang pangatlong planta sa Laguna Lake so somehow nagkakaroon ng augmentation sa aming supply," ani Padua.

Sa ilalim ng patakaran, puwedeng pagmultahin ang water concessionaire kung sumobra nang 15 days and diretsong water interruption dahil obligasyon nilang mag-supply ng tubig 24/7 sa karamihan ng lugar sa concession area.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News