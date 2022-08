Watch more News on iWantTFC

Babala: May detalye sa artikulong ito na maaaring hindi angkop sa lahat ng magbabasa.

(UPDATE) Natagpuang patay at hinihinalang ginahasa ang isang 7 taong gulang na babae sa Pila, Laguna, ayon sa mga awtoridad.

Sumuko naman sa pulisya ang isang 14 anyos na lalaki, na ngayo'y tinuturing na person of interest sa krimen.

Ayon sa ulat ng Pila police, nawala ang biktima habang naglalaro sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Masico noong hapon ng Lunes.

Gabi na nang mahanap ang bangkay ng babae, na hubo't hubad at nakasilid sa isang sako ng bigas sa masukal na bahagi ng barangay malapit lang din sa bahay.

May mga pasa din ang biktima sa katawan.

Ayon sa Pila police, hinihintay pa ang resulta ng autopsy report para malaman kung ano ang ikinamatay ng biktima at kung positibo siyang ginahasa.

Sa karatig-bayan ng Liliw, sumuko ang binatilyong itinuturong suspek ng mga kamag-anak ng biktima.

Pero nilinaw ng pulisya na person of interest pa lamang ang binatilyo.

"Hanggang hindi po natin nakukuha 'yong resulta ng autopsy at 'yong mga ebidensiya na magli-link sa person of interest, hindi pa po natin puwede ma-conclude na ang person of interest ay siyang pumatay o gumahasa sa biktima," ani Maj. Renard Garcia, hepe ng Pila police.

Nasa pangangalaga muna ng Bahay Pag-asa ang naturang binatilyo.

– Ulat nila Dennis Datu, ABS-CBN News at Ronilo Dagos