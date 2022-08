Anak ng mayor sa Negros Occidental, timbog sa buy-bust

Timbog sa isang drug buy-bust operation ang anak ng isang alkalde sa Negros Occidental nitong Miyerkoles ng gabi.

Sa ikinasang operasyon ng San Carlos Police sa pamumuno ng Chief of Police na si Police Lt. Col. Jesus Mesahon, target ang isang drug personality na nagbebenta umano ng ilegal na droga sa kanyang bahay.

Maliban sa suspek, arestado rin ang isang senior citizen na babae at ang isa pang lalaki na kinalaunan ay nakilalang anak pala ng isang alkalde.

Ang dalawa ay nasa bahay ng suspek at bumibili umano ng droga kaya pati sila ay hinuli.

Nakuha mula sa mga suspek ang mga drug paraphernalia at 13 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 15 grams at nagkakahalaga ng P102,000.

Ayon kay Police Lt. Roby Aureta, tagapagsalita ng Calatrava Police sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek.

Dagdag pa ni Aureta, galing umano sa Cebu, Iloilo at Bacolod ang mga drogang ibinibenta sa San Carlos City.

- ulat ni Angelo Angolo