Umano’y opisyal ng NPA, napatay ng militar sa South Cotabato

Napatay ng mga tropa ng 6th Infantry Division Philippine Army, PNP Criminal Investigation and Detection Group, at iba pang police at military units ang isang umano’y intelligence officer ng New People’s Army (NPA) nitong Lunes ng hapon sa Barangay Cannery Site, sa bayan ng Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng mga awtoridad ang napatay na si John Nebris Omega, na intel officer umano ng CPP-NPA Komisyon Mindanao (KOMMID).

Ayon kay Brigadier General Roy Galido, Commander ng 601st Infantry Brigade, maghahain sana ng warrant of arrest ang mga pulis at militar laban kay Omega dahil sa kasong kidnapping, serious illegal detention, at robbery, pero nanlaban umano ito sa mga awtoridad kaya nabaril ng mga tropa ng gobyerno.

Naisugod pa umano si Omega sa ospital matapos magtamo ng tama ng bala, pero namatay din ito kalaunan.

Narekober sa crime scene ang isang caliber .45 na baril, mga bala, at propaganda materials.

Ayon sa militar, si Omega ay dati nang sangkot sa mga krimen, kabilang na ang pagsalakay sa isang military detachment sa Lupon, Davao Oriental noong 2004 at 2005, mga raid sa iba’t ibang police station mula 2005 hanggang 2008, pagsalakay sa mga pribadong kumpanya, at pagdukot sa dating alkalde ng Lingig, Surigao del Sur noong 2008.

- ulat ni Hernel Tocmo