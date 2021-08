Papayagan ng Department of Health (DOH) na sabay mabakunahan kontra COVID-19 ang mga nasa ilalim ng vaccine priority group A2 at A3, at kanilang mga kasama.

Ito ay upang mas mahikayat pa ang A2 group o ang senior citizens at A3 group o mga taong may comorbidity (sakit) na magpabakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, base sa mga survey, marami pa rin ang nag-aalinlangang magpabakuna sa mga naturang grupo.

"Ngunit 'pag nakita na nila ang kanilang mga kamag-anak o kasambahay na nababakunahan, at nakikita nila na ligtas naman, gusto na nilang magpabakuna," sabi ni Vergeire.

Sa ilalim ng bagong polisiya, na nakatakdang ilabas ng DOH, papayagan ang kamag-anak o katulong ng A2 o A3 na mabakunahan kasabay nila sa vaccination site.

Pero may limitasyon ito para sa ilalim ng A3 group.

"Sa A3 po, 'yon lang may immunocompromised states. Ibig sabihin, 'yong mga nagke-chemotherapy, 'yong nagkaroon ng organ transplant, 'yong pong may sakit na hinang-hina na at kelangan ng alalay," paliwanag ni Vergeire.

"Naipapatupad na ito in some local governments but I advise everybody, hintayin natin, lalabas na po within the week itong polisiya na ito," dagdag niya.

Target ng pamahalaang maturukan ng COVID-19 vaccine ang nasa 58 milyon hanggang 70 milyon ng populasyon.

Sa ngayon, nasa higit 12 milyon pa lang ang maituturing na fully vaccinated.

Paalala sa health protocols, home quarantine

Bukod sa pagbabakuna, isa sa mga nakikitang paraan upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 ay ang patuloy na pagsunod sa health protocols.

Inirekomenda rin ni Vergeire ang pagsuot ng medical grade o surgical face mask sa mga tinuturing na "high-risk setting."

"Mas tumataas ang protection 'pag medical grade ang mask because there are these specific filtering filtering mechanisms... kapag cloth mask, walang ganoon," aniya.

Pero kung hindi kaya ang mga naturang uri ng mask, uubra pa rin naman umano ang cloth mask, lalo na kung 2 patong at tama ang pagsuot.

Muli ring pinaalala ng mga eksperto na bagaman may quarantine facilities, pinapayagan pa rin ang home quarantine basta ang bahay ay akma sa ganoong klaseng pag-alaga.

Kailangan may sariling kuwarto, banyo, may maayos na source ng kuryente at tubig, at walang kasamang maaaring madaling tamaan ng sakit. Dapat araw-araw ding namo-monitor ng local government unit ang pasyente.

"Kung hindi tayo makakapag-comply sa mga kondisyon na ito, hindi po kayo maaring payagan na mag-home quarantine," ani Vergeire.

Naniniwala naman ang OCTA Research Group na patuloy magiging punuan ang mga ospital sa Metro Manila hanggang hindi bumababa sa 2,500 ang naitatalang kaso sa rehiyon.

Ayon pa sa grupo, nasa 3,000 ang average daily cases sa Metro Manila kada araw.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News