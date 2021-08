Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Isinusulong ng mga negosyante na payagan na sa mga mall at restoran ang mga bakunado kontra COVID-19 pagkatapos ng Agosto 20, ayon sa isang opisyal.

Ito ay habang hinihintay pa ang desisyon ng pandemic task force kung ibababa o pananatilihin ang enhanced community quarantine sa Kamaynilaan. Ang kasalukuyang quarantine classification sa Metro Manila ay magtatapos sa Agosto 20.

Sabi ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion sa TeleRadyo na umaangal na ang maraming negosyante kaya nais nilang mas mabigyan ng mobility o mas malayang makagalaw ang mga bakunado na imbis na magpatupad ulit ng lockdown sa ika-4 quarter ng taon.

Sa Metro Manila lang ito gagawin kung saan nakatutok ang lahat ng bakuna.

"If we allow the vaccinated to go to the mall, to the restaurants, to the spa, then I think we can create some economic activity already by opening up these malls, spas, and restaurants 'pag tapos na yung ECQ ano," ani Concepcion.

"Mangyayari 'yan kapag sapat na ang bakuna natin dito at palagay ko hindi rin papayag ang IATF kung kulang pa ang bakuna natin," dagdag niya.

Sabi ni Concepcion na hindi naman irerekomendang ila-lockdown ang mga hindi bakunado. Papayagan pa rin silang lumabas para magtrabao o makauwi sa bahay.

Puwede lang aniyang payagan ang maraming tao sa mall at restoran kapag umabot na aniya sa 90 porsiyento ang mga nabakunahan.

Ayon kay Concepcion, nakausap na nila sina Health Secretary Francisco Duque III at DOJ Secretary Menardo Guevarra tungkol dito at hinihintay na lang ang desisyon ng pandemic task force.

"Pero kung papasok sila sa ibang lugar, baka delikado yan ano. Baka mahawa sila. Nakikita natin itong Delta variant, talagang mabisa at mabilis mang-infect no.We have to protect the unvaccinated kasi talagang highly vulnerable at this time sila dahil sa Delta. Hopefully, by September-October, most of the LGUs will hit 60%. I think, at that point in time, 'yung mga unvaccinated still should confine themselves from home to their workplace. 'Yan ang importante muna," ani Concepcion.

Samantala, sabi ni San Juan City Mayor Francis Zamora na wala pang rekomendasyon ang mga alkalde ng Kamaynilaan sa magiging quarantine status matapos ang Agosto 20.

Pero ang lumalabas aniyang opsyon, base sa pagpupulong nila kasama ng ilang kalihim gaya ng sa Department of Health at National Economic and Development Authority, posibleng manatili sa ECQ o i-downgrade ang quarantine status sa lugar.

"Kasalukuyan pong nagkakaroon ng botohan ho ngayon. At ako ho, personally, pinag-iisipan kong mabuti sapagkat either way, merong effect sa atin," ani Zamora.