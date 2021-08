Ika-9 death anniversary ni Jesse Robredo ginunita

The late Interior Secretary Jesse Robredo answers questions during a senate hearing on July 31, 2012. Junny Roy, ABS-CBN News/File

MAYNILA— Isang online mass ang idinaos bilang paggunita sa 9th death anniversary ni dating Interior Secretary Jesse Robredo.

Pinangunahan ang misa ni Fr. Ben Nebres na nakatrabaho dati ni Robredo. Dumalo sa misa ang pamilya Robredo at mga kapatid ng dating kalihim.

Nagpasalamat naman ang may bahay ni Robredo na si Vice President Leni Robredo.

Sa kaniyang maikling mensahe, nagpasalamat siya kay Nebres na nakasama ng kaniyang asawa sa pagsusulong ng reporma sa edukasyon at sa lokal na pamahalaan.

"We need to make sure that we live out the values that he fought for when he was still alive and we would like to thank everyone for joining us in this journey that started 9 years ago. We hope to still work with you and the years to come," ayon sa bise presidente.

Samantala, sinabi naman ni Sen. Leila de Lima na binigyang boses ni Robredo ang mga kababayan na matagal nang pinagkaitan ng pansin, tinig at serbisyo.

Ipinakita niyang hindi kailangan ng pananakot, dahas at panggigipit upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran, aniya.

"Sa kaniyang tsinelas leadership, nabigyan niya ng pag-asa ang mahihirap at nagkaroon ng puwang ang mga api at naisasantabi upang mangarap, tumindig at kumilos para sa ating kolektibong pangarap na isang higit na makatao at maunlad na bansa," ani De Lima.

Namatay si Robredo sa isang plane crash noong Agosto 18, 2012, habang siya ay kalihim. Bago nito, matagal na nagsilbing mayor ng Naga City si Robredo, na nakilala sa kanyang payak na pamumuhay at serbisyong may integridad.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News