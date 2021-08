Higit 300 Pinoy seafarers nabakunahan sa Germany

BREMERHAVEN - Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng coronavirus infections at pagkalat ng variants nito, may pinaigting pa ng German government ang roll- out ng mga bakuna kontra COVID-19.

May 3.8 milyon ang total COVID-19 cases sa Germany. Sa ngayon, nasa 95 million vaccine doses ang naibakuna na.

Ito’y para sa 45.7 milyong katao o halos 55% ng populasyon ng Germany ang ngayo'y fully vaccinated na. Maging ang 300 Pinoy seafarers sa isang cruise ship na naka-angkla sa Bremerhaven ay nakatanggap din ng bakuna. 70% ng mga manggagawa ng barko ay mga Pilipino.

“Salamat sa aming company we are happy because we are now at least 80% protected from the virus”, sabi ni Ferdinand Quindoza, deck steward.

“Ang pagbabakuna ay number 1 protection laban sa COVID- 19”, sabi ni Luckysol Santos, waiter.

Marami sa mga nagta-trabahong Pilipino ng cruise ship ay natengga sa Pilipinas dahil sa lockdowns.

Malaki ang kanilang pasasalamat na sila’y nakabalik sa barko at meron na uling trabaho pagkatapos ng mga pagsubok.

“Para sa akin ay masaya na malungkot,malungkot dahil hindi ko sila makakasama ngayon, ngayong Pasko ‘di ko sila makakasama, masaya kasi sa loob ng isang taon at mahigit ay wala akong trabaho, sa wakas nagkaroon ulit ako.” Luckysol Santos, seafarer.

Ayon sa POEA, nasa higit 42,000 Pinoy seafarers ang nai-deploy ngayong 2021 sa kabila ng pandemya.

