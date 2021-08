MAYNILA - Ginagawa ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat para maiuwi ang mga natitirang Pilipinong naipit sa gulo sa Afghanistan matapos na makubkob ng Taliban ang Kabul City.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, walang tanggapan sa naturang bansa ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) kaya ang embahada ng Pilipinas ang tumutulong para mailabas ang mga Pilipino doon.

“They are doing everything to be able to repatriate our countrymen from Afghanistan to Qatar, and then finally, to the Philippines,” sabi ni Bello sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Nakauwi na sa bansa ang higit 30 mga Pilipino mula sa Afghanistan at kasalukuyang sumasailaim sa quarantine protocol.

“Pagdating nila dito usual protocol. After ma-quarantine sila at lumabas PCR at negative sila pupunta na sila sa kani-kanilang bahay. In the meantime, OWWA (Overseas Workers Welfare Administration) is prepared to extend to them all the programs under our national reintegration program,” dagdag niya.

Dagdag ni Bello na makikipagtulungan sila sa Department of Foreign Affairs para sa repatriation efforts.

“Papasok na po kami pagka nakarating na sila sa Pilipinas. Sasagutin namin ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan,” sabi ni Bello.

Kuwento ng isang Pilipino sa Kabul, kasalukuyang nasa evacuation area pa rin sila at naghihintay ng pagkakataon na makaalis na ng compound para tuluyang lisanin ang bansa.

“Sa ngayon, walang advice to move out by land even po na almost 1 kilometer, as what I know, ang aming location doon sa international airport ng Kabul. The only way we could get out from the evacuation ay by chopper,” sabi niya.

May walong taon nang nagtatrabaho sa Afghanistan si Rowel para sa dalawang kompanya. Sa kasalukuyan, siya ay assistant director of facilities at head din ng electrical engineering sa American University of Afghanistan.

“Flooding ang messages sa aming group chats sa Fiiipino community at sa mga kasamahan sa departamento na nationals dito, talagang grabe ang kanilang takot at ang ginagawa ngayon na pagha house-to-house,” sabi niya.

Tiniyak naman ni Rowel ang seguridad nila doon sa loob ng compound.

“Sa aking mga kamag-anak, kami po dito sa loob ng compound masasabi kong walang pag-aaala, kami ay secured, ang aming compound ay fully armed ng mga sundalong Briton. Wala po silang dapat ipag-alala sa aming kaligtasan dito sa compound,” sabi niya.

