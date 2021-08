Pagbabakuna ng mga tsuper at delivery rider sa Vaccine Express-Quezon City sa isang mall sa siyudad noong Agosto 13, 2021. Jay Ganzon, Office of the Vice President



MAYNILA - Halos tatlo sa bawat sampung Pilipino ang walang access sa COVID vaccination site, ayon sa survey ng SWS sa 1,200 na adult Filipinos noong June 23 hanggang 26. Kalahati naman ng respondents ay nababagalan sa usad ng pagbabakuna kontra COVID sa bansa.

Paliwanag ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr., mababa pa ang suplay ng COVID vaccine doses sa bansa noong Hunyo, kaya limitado lang din ang bukas na COVID vaccination sites.

Nasa 9.1 million COVID vaccine doses lang ang natanggap ng Pilipinas para sa naturang buwan. Nadagdagan ito ng 16.4 million doses nitong Hulyo.

At ngayong Agosto, higit 22 million COVID vaccine doses ang inaasahang darating sa bansa. Kabilang dito ang 365,040 Pfizer COVID vaccine doses na darating Miyerkoles ng gabi. Mula rito, makatatanggap ng tig-51,480 doses ang Cebu at Davao.

"Noong May, 4 million lang ang nakuha. Tapos, noong June, 9 million. So makikita natin, napakababa ng supply natin as compared to the demand,” sabi ni Galvez.

"Noong June, ‘yung ating average noon is 179,000 (doses administered) per day. And then noong July, 315,000. But ngayon doblado ‘yan,” dagdag niya.

“Most likely, kung gagawin ang survey ngayong August, tataas tayo, dahil kasi napakalaki ng itinaas ng supply, almost doubled. At nakita natin, nagku-kumayod talaga ang ating LGUs, na talagang gumagawa sila ng strategies para puntahan ‘yung geographically isolated areas,” sabi pa ni Galvez.

Aniya, nito ring Hulyo, ginawang prayoridad ang pagdadala sa “geographically isolated areas” ng single-dose COVID vaccine ng Johnson and Johnson na donasyon ng Estados Unidos.

“Noong mag-deploy tayo ng 3 million (doses) na J and J, inuna natin ‘yung geographically isolated area. Sa Tawi-Tawi at island provinces,” sabi niya.

Ganoon pa man, patuloy ang panawagan ng National Task Force against COVID-19 sa mga lokal na pamahalaan na gumawa ng paraan para mas mailapit sa mga residente ang pagbabakuna.

“We are continuously asking the LGUs na talagang magkaroon ng tinatawag na major access. So ang ginagawa nila, nag-eexpand sila ng vaccination site by areas or by zoning. Or mayroon silang ginagawa sa ibang lugar, gumagawa sila ng bus vaccination site… We are really asking LGUs to further explore ‘yung other means,” sabi ni Galvez.

Ipinaliwanag din niya kung bakit natatagalan ang pagpirma sa multi-party agreement (MPA) o kasunduan kaugnay ng pagbili ng maraming LGU at pribadong kumpanya ng COVID vaccines.

Ayon kay Galvez, inihinto muna ng Moderna at AstraZeneca ang pagtanggap ng vaccine orders na daraan sa MPA.

Habang ang bakuna ng Novavax, wala pang emergency use authorization mula Food and Drug Administration.

Dahil naman sa limitasyon sa supply ng bakuna, gusto umano ng Sinovac, Pfizer, at Gamaleya na i-prioritize muna ang order ng national government, sabi ni Galvez. Ang COVID vaccine ng Bharat Biotech, wala pang approval mula sa Health Technology Assessment Council (HTAC), habang ang Johnson & Johnson hindi pa umano bukas sa multi-party deals.

“Majority ng ating (COVID vaccine manufacturer) portfolio, gusto talaga nila in volumes, na bilateral. Sa Sinovac, Pfizer and Sputnik, they intend to prioritize ‘yung orders sa national government, given the current supply constraints. Ito namang Novavax at Covavax, the vaccine does not have yet ‘yung emergency use authorization. ‘Yung mismong Novavax, wala pa siyang EUA sa India, kung saan siya manggagaling at sa UK… Normally, ‘pag nagkakaroon tayo ng tripartite agreement like AstraZeneca, bago tayo mag-sign ng contract, ay talagang dapat mayroon munang at least EUA sa UK or sa pinanggagalingan niya,” sabi ni Galvez.

“Mahirap din po, kasi mga LGU po ito at private sector, we have to protect ‘yung public funds. COA procedures, dapat bago tayo pumirma ng kontrata, mayroong definitive volumes at saka indicative dates na darating ‘yung ating mga bakuna. May mga experience tayo na talagang nade-delay, kaya nag-iingat tayo ngayon,” sabi pa ni Galvez.

Itinanggi ni Galvez ang mga obserbasyon na posibleng dahilan ng delay sa pagbili ng LGU at pribadong sektor ng mga bakuna ang pagpapa-“pogi” ng administrasyon ngayong nalalapit na ang eleksyon.

“Hindi naman sa ganun. Reality check. Tingnan natin. Mahirap eh. ‘Yung manufacturer, kung maggagawa ka ng kontrata, and then ‘yung kontrata mo pa-tingi-tingi karamihan… Mahirap ‘yung kontrata na imagine halos 300 ang magiging signatories. Sa Western, that is a very complicated matter. Mahihirapan sila. They want a simple contract,” sabi niya.

PANUKALA KAUGNAY NG FULLY VACCINATED INDIVIDUALS SA MALLS AT RESTAURANTS

Kaugnay naman ng panukalang payagan lang ang mga fully vaccinated na indibidwal makapasok sa malls at restaurants sa Metro Manila pagkatapos ng ECQ, sinabi ni Galvez na pinag-aaralan pa ito dahil sa posibleng legal issue.

“Medyo minimal pa ang ating fully vaccinated people, 42% pa lang sa NCR, baka magkaroon tayo ng legal issues in that aspect, ‘yung discrimination,” sabi ni Galvez.

“Tinitingnan po natin, ongoing pa ang discussion niyan sa IATF. But sa ngayon, ang nakikita natin, considering na we are a democratic country, that issue is still being debated sa mga legal departments,” dagdag niya.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News