MAYNILA - Matapos ang pagsalang sa pagdinig ng Kamara nitong Martes, sa Senado naman nagpaliwanag ang mga opisyal ng Department of Health (DOH) sa kanilang naging paggastos sa ilang bilyong pisong pondo ng kagawaran sa COVID-19 response.

Imbitado sa pagdinig ang mga opisyal ng iba’t ibang samahan ng mga health care workers sa bansa.

Ayon kay Robert Mendoza ng Alliance of Healthcare Workers, marami pa rin sa kanilang mga kasamahan ang hindi nakatatanggap ng kanilang mga benepisyo sa ilalim ng Bayanihan Law.

“Ito yung hinanakit ngayon ng mga health workers kasi hanggang ngayon, dahil alam natin na may pandemiya pa naman hindi pa rin naibibigay sa lahat yung kanilang mga meal accommodation and transportation allowance from January to June 30," ani Mendoza sa Senate Blue Ribbon Committee.

"Ito yung sinasabi ng ating Department of Health na sana ay tuloy-tuloy ang benepisyo ng ating mga health workers. Ito rin yung inaantay ng ating mga health workers sa public sector," dagdag niya.

Inusisa rin sa pagdinig ang naging reklamo ng mga health workers mula sa mga pribadong ospital.

Sa pagtatanong ni Sen. Juan Miguel Zubiri, binasa niya ang reklamo ni Private Hospitals Association Philippines Inc. (PHAPI) President Dr. Jose Rene De Grano na nahihirapan ang kanilang mga member hospitals lalo na sa mga probinsiya na ipagkaloob sa kanilang mga health workers ang kanilang mga benepisyo gaya ng special risk allowance (SRA).

Pero sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, hindi ganito ang sistema ng pamamahagi ng benepisyo sa mga health workers sa private sector.

“No, Mr. Chairman, it has to go straight to the private hospitals. Malinaw po yung aming policy ‘dyan they don’t need to go through to the LGU, wala namang katuturan yun pag idadaan mo pa sa LGU," ani Duque.

Samantala, ipinaliwanag naman ni Health Undersecretary Leopoldo Vega ang pagbibigay ng benepisyo sa ibang mga health workers sa pamamagitan ng gift certificates.

Sabi ni Vega, ang mga pondong inilaan para dito ay mga re-allocated funds para sa operating units ng mga ospital para sa meal allowances ng mga health workers.

“They have a liberal way of interpreting meal provision to even involve gift items, grocery items or the equivalent," sabi ni Vega.

"This was the issue seen by the [Commission on Audit] and this is the reason why we asked OP (Office of the President) to make sure that the interpretation in the operating units also be cash equivalent so that the healthcare workers will benefit," aniya.

Muli namang naghanap ng benepisyo ang St. Luke's Medical Center Employees Association kung nasaan ang benepisyong para sa kanila.

Ayon kay Jao Clumia, presidente ng St. Luke's Medical Center Employees Association, mayroong nakalaang P53.48 billion para sa health workers.

Pero nagsauli pa aniya ang DOH ng P18 billion sa Department of Budget and Management at hindi sila kasama sa mga nabigyan ng meals accommodation and transportation allowance.

“Ang nakakatanggap lang po…yung Novaliches General Hospital, yung Chinese General Hospital at ‘tsaka Philippine Red Cross. So kami po, yung 10 hospital dito sa NCR, hindi po kami nakatatanggap nung sinasabing meals accommodation and transportation allowance," sabi niya.

"So maging klaro po tayo kasi hangga’t paulit-ulit n’yo po yun sinasabi sa amin, hindi po namin yun tatanggapin dahil wala nga po kaming natanggap kahit singkong duling," dagdag ni Clumia.

Pero paliwanag ni Health Assistant Secretary Mylin Beltran, naibigay na nila ang pondo para sa St. Luke's Hospital.

“We were able to provide St. Luke's Global City around P19 million po for SRA and for Quezon City we were able to provide P18.8 million through our regional office.” ani Beltran.

Dagdag pa ni Beltran, nasa diskarte na ng pamunuan ng ospital kung paaano nito ipamamahagi ang benepisyo para sa SRA ng kanilang mga health workers.

Pero sabi ni Clumia, ang inuusisa nila sa DOH ay ang ayuda o pondo para sa meal accommodation and transportation allowance ng kanilang mga miyembro.

Dagdag pa niya, hindi rin nakikipag-usap ang DOH sa pamunuan ng 10 pribadong ospital dito sa NCR para linawin ang mga requirements sa pagkuha ng benepisyo nila para sa naturang allowance.

