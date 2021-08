MAYNILA—Nakatakdang maglabas ng posisyon ang mga alkalde ng National Capital Region sa Miyerkoles ukol sa pagpapalawig o pagpapalit ng quarantine status ng Metro Manila kapag natapos ang enhanced community quarantine (ECQ) sa Biyernes.

Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Benhur Abalos sa ABS-CBN News na pinagbobotohan ng Metro Manila Council simula Martes ng gabi ang kanilang irerekomendang status para sa rehiyon.

Matatapos ang botohan sa Miyerkoles, dagdag niya.

Naunang sinabi ng Malacañang na iaanunsyo sa Huwebes ang desisyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) sa iba-ibang quarantine status sa bansa habang isasaalang-alang ang mga apela at rekomendasyon ng mga lokal na pamahalaan.

May hiwalay ding pagpupulong ang task force para sa paunang anunsyo ng mga rekomendasyon nito.

Matatandaang isinailalim sa ECQ ang Metro Manila para sa Agosto 6 hanggang 20, ilang araw matapos ipalawig rito ang GCQ with heightened restrictions.

Hiniling noon ng mga alkalde ang mas mahigpit na lockdown, dahil sa banta ng COVID-19 Delta variant.