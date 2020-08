Phivolcs: Normal lang ang pagbuga ng usok ng Taal Volcano

Watch more in iWant or TFC.tv

Hindi mapanatag ang kalooban ni Lily Pantoja, residente ng Barangay Bilibinwang sa bayan ng Agoncillo, Batangas.

Nagising daw kasi si Pantoja nitong madaling araw ng Martes at pagsilip niya sa Bulkang Taal — na tanaw sa kanilang bahay — ay nakita niya ang makapal at maitim na usok.

Natakot si Pantoja na maulit ang pag-alboroto ng Taal noong Enero. Wala umano siyang makuhanan ng impormasyon kung ano ang nangyayari.

Pero paliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology director Renato Solidum, ang pagbuga ng usok na may taas na 20 metro ng Taal ay normal lamang dahil nananatiling nasa Alert Level 1 ang bulkan.

"Nananatili talaga na may mga pag-usok kasi ang tubig na pumapasok sa looban ng bulkan ay napapakuluan, hindi po 'yan nawawala at minsan ay mas marami," ani Solidum.

"Pero 'yon po ay parte ng aktibidad ng Taal Volcano at wala pong kakaiba sa kaniyang ipinapakita," dagdag ni Solidum.

Nilinaw rin ni Solidum ang mga kumakalat na video at larawan ng Taal sa social media, na aniya'y hindi usok kundi ulap lamang.

Ipinakita ng Phivolcs ang mga larawan na kuha ng kanilang real-time IP camera para mapawi ang pangamba ng mga residente.

"'Yong parang vertical column hindi galing sa island kundi sa mainland, ibig sabihin hindi 'yon sa volcano, cloud 'yon," ani Solidum.

Sa kabila nito, handa ang mga residente sakaling kailanganing lumikas dahil sa bulkan.

Nananatili namang nakaalerto ang mga lokal na pamahalaan sakaling lumala ang situwasyon.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News