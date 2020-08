Pagpatuloy sa pag-angkat ng manok ikinabahala ng grupo

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nangangamba ang United Broilers Assocation sa desisyon ng Department of Agriculture na ituloy ang pag-angkat ng mga manok sa ibang bansa.

Sa Teleradyo, sinabi ni United Broilers Association President Atty. Elias Jose Inciong na bagsak na ang presyo ng manok dahil sa maraming suplay pero napakababa naman anila ng demand.

Kaya umalma sila sa direktiba ng DA na ituloy ang importasyon. Inatasan pa umano silang mag-self regulate para maiwasan ang oversupply.

"Hindi ginagalaw ang importasyon... Ang ginamit pong lengguwahe, self-regulation at the regional and industry level to prevent oversupply,” ani Inciong.

Daing pa nila, lalong malulubog ang mga lokal na magmamanok dahil wala anilang ibang ibig sabihin ang utos kung hindi ay magbawas pa sa produksyon.

Nababahala rin aniya sila sa maluwag na sistemang quarantine sa bansa lalo nakakita kamakailan ng traces ng coronavirus sa frozen chicken wings mula Brazil.

“Nalaman po namin walang quarantine talaga tapos nalaman wala ho yung second border na sinasabi ng NMIS (National Meat Inspection Service)," ani Inciong.

"Kaya marami po talagang papasok na sakit hanggat hindi po ginagawa ng Department of Agriculture yung tungkulin niya sa bayan,” ani Inciong.