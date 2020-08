Pagpatay sa human rights defender sa Bacolod City, iniimbestigahan na ng CHR

Pinagbabaril ang human rights defender na si Zara Alvarez habang pauwi ito sa kaniyang boarding house sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Larawan muna sa Bacolod City Police Office

Sinimulan na ng Commission on Human Rights (CHR) ang imbestigasyon sa pagpaslang sa human rights activist na si Zara Reboton Alvarez sa Bacolod City.

Lunes ng gabi nang pagbabarilin si Alvarez ng hindi pa nakikilalang salarin habang papauwi sa kaniyang boarding house sa Eroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City.

Martes ng umaga naman nang puntahan ng CHR-Negros Occidental ang lugar kung saan pinatay si Alvarez.

Ayon sa provincial head ng CHR na si Romeo Baldevarona, kinukuha pa nila sa ngayon ang lahat ng mga impormasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng pamamaslang.

Hindi rin matukoy ng Bacolod City Police Office sa ngayon kung sino ang nasa likod ng pamamaril.

Pero ayon kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson ng BCPO, posible umanong personal ang motibo sa pamamaril kay Alvarez o may kinalaman ito sa kaniyang trabaho.

Si Alvarez ang head ng Health Integrated Program in Negros Island at miyembro rin siya ng KARAPATAN Negros.

Pero para kay Clarizza Singson-Dagatan, Secretary General ng KARAPATAN Negros, ang pagpatay kay Alvarez ay resulta ng Anti-Terror Law.

Ayon pa kay Dagatan, nasabihan siya umano ni Alvarez na may mga natatanggap umano siyang death threats at may mga sumusunod sa kaniya.

Samantala, iba’t ibang progresibong grupo ang nagpahayag ng kani-kanilang pakikiramay at pagkondena sa pagpatay kay Alvarez.

Para kay Bayan Muna Rep. Carlos Zarate, isang malaking kawalan si Alvarez sa human rights community.

Ipagpapatuloy umano ng grupo ang mga ipinaglalaban ni Avarez, at kanilang patuloy na hihingin ang hustisya sa kaniyang pagkamatay.

"Nagkakamali ang mga pasista at tyranikong pumaslang sa kaniya kung ang sadya nila ay itigil ang advocacy ni Zara. Ito ay magpapatuloy, ipagpapatuloy natin ito gaya ng paghahanap ng hustisya sa kaniyang pagkamatay," sabi ni Zarate.

Ang Diocese of San Carlos sa Negros Occidental naman ay nagpalabas din ng mensahe na dapat umanong matigil na ang pamamaslang sa mga aktibista at sa human rights defenders.

Patuloy pa sa ngayon ang imbestigasyon ng PNP at kanilang inaalam kung nahagip ng CCTV ang pagpatay kay Alvarez.