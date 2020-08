Paano ipaliliwanag sa mga anak ang pagtitipid ngayong may pandemya?

Kabilang ang flight stewardess na si Caryl Ignacio sa milyon-milyong nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic.

Nalugi rin umano ang asawa sa maliit ng negosyong tapsilugan. Mabuti na lang daw ay may kaunti silang ipon.

Pero ika nga, kailangan matutong mamaluktot kapag maliit ang kumot.

"Dati nakakain namin lahat ng gusto namin pero ngayon, kung ano 'yong ulam namin sa tanghali, 'yon ulam namin sa gabi," kuwento ni Ignacio.

"Even 'yong bunso ko, before mas expensive 'yong gatas niya, binaba talaga namin up to the lowest para maka-cope up sa expenses," sabi niya.

Ayon kay Ignacio, noong una ay nahirapan din siyang ipaliwanag sa mga anak ang krisis ng pandemya, lalo kapag may mga gustong ipabili ang mga ito.

Pero mahalaga aniyang kausapin at ipaintindi ang situwasyon sa mga bata.

"In-explain din namin sa kanila na hindi na puwede bumili ng kahit ano, kung ano lang 'yong kailangan kainin for everyday ganoon nalang," ani Ignacio.

Ayon sa family psychologist na si Michele Alignay, matinding stress ang kinahaharap ng marami dahil hindi malaman kung saan kukuha ng pantustos ngayong krisis.

Pero payo ni Alignay sa mga magulang ay tanggapin muna ang totoong situwasyon.

"Minsan matagal 'yong acceptance," ani Alignay. "Kung 'yong parents, hirap sila mismo, resistance, lalo nagiging negative 'yong effect sa mga bata."

Huwag na huwag umanong itago ang situwasyon ng pamilya sa mga anak. Sa halip, ilatag kung paano maaaring magtulungan ang buong pamilya.

Halimbawa'y lahat ay may ambag sa pagtitipid.

"Madalas sabihin ng magulang 'wala tayong pera'... pero mas maganda sabihin, 'anak, wala tayong budget,'" payo ni Alignay.

"Our children will learn how to cope if we will help them and if we will allow them," dagdag niya.

Nagpaalala rin si Alignay sa mga magulang na mahilig mangako sa mga anak.

"Hindi healthy iyong promises," aniya.

Sa ngayon, nag-sign up muna sa isang online business si Ignacio habang umaasa rin ang kaniyang asawa na makapagnenegosyo ulit kapag lumuwag na ang quarantine.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News