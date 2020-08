Matapos ang Masbate quake: Phivolcs nagbabala vs aftershocks

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Ginulat ng magnitude 6.6 na lindol ang Cataingan, Masbate bandang 8:03 ng umaga nitong Martes.

Tectonic ang origin nito at may lalim na 21 kilometers.

Naranasan ang intensity 7 sa Cataingan, masbate at intensity 5 hanggang intensity 1 sa ibang lugar.

Habang nakapagtala rin ng hanggang instrumental intensity 5 sa iba't-ibang lugar.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), nangyari ang pagyanig dahil sa paggalaw ng Masbate segment ng Philippine fault zone.

"Sa gitna ng Pilipinas may mahabang-mahabang linya which is defined as the Philippine fault, hinahati nya 'yung Philippines. We refer to it as median tectonic line kasi nasa gitna sya... It moves in segments and that will generate most of the large magnitude earthquakes in the Philippines... So yung sa area ng Masbate another segment on the southern side gumalaw," ani Ishmael Narag, head ng Phivolcs Earthquake and Tsunami Monitoring and Warning Division.

Taong 2003 nang tumama ang magnitude 6.2 na lindol sa Masbate.

"Ang Masbate segment ay may kanyang character... Sa pag-aaral ng geologist na nagmamapa ng fault at nagmi-measure ng pagkilos ng fault through global positioning system receiver... Hindi ito nakakaipon ng maraming enerhiya kasi gumagalaw sya nang maliitan at may pagka-moderate na movement kaya nga ang mga pag-aaral nagsasabi estimate lang po 20 to 80 years nagkakaroon ng pagkilos ang fault dyan. Ibig sabihin nai-i-release nya ang enerhiya na naipon," ani Phivolcs director Undersecretary Renato Solidum.

Marami anilang mga paaralan, gusali at mga bahay na gawa sa light materials ang napinsala.

Batay naman sa pagtantiya ng Phivolcs, sa lakas ng tumamang magnitude 6.6 na lindol, posibleng makapagtala ng 6 na casualty.

Maaari rin anilang umabot sa 1,000 ang mga matinding mapipinsala na mga gusali at bahay na gawa sa light materials, habang nasa 3,000 ang maitatalang slight to moderate damage.

Pinawi naman ng Phivolcs ang pangamba ng mga residente sa banta ng tsunami.

Pero babala ng Phivolcs na dapat bantayan at paghandaan ang major aftershock.

"If we see any gap possibly puwede ngang magkaroon nga ng malaking aftershock and that's a bit of our concern right now kasi global data says that major aftershock would be 1.2 less than, so kung 6.6, kung less than 1.2 we should have expected 5.4 with 24 hour period," babala ni Narag.

Paalala ng Phivolcs sa publiko na laging maging handa, alerto at huwag mag-panic.