Magnitude 6.6 na lindol tumama sa Masbate; pinsala naitala

(2ND UPDATE) Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang Cataingan, Masbate umaga ng Martes na nagdulot ng pinsala sa ilang establisimyento sa lugar at sa mga karatig-probinsiya nito.

Ayon sa PHIVOLCS alas-8:03 ng umaga nang mangyari ang pagyanig.Tectonic ang origin nito na may lalim na 21 kilometro.

Narito ang intensity levels na naitala dala ng lindol:

Intensity VII - Cataingan, Masbate

Intensity V - Masbate City, Almagro at Tagapul-an, Samar

Intensity IV - Palanas at San Jacinto, Masbate, Legazpi City, , San Andres, Quezon, Mapanas at Palagpag, Northern Samar, Barugo, Dagami, Dulag, Julita, La Paz, Palo, Tanauan, Leyte; Sagay, Negros Occidental

Intensity III - City of Iloilo, Baybay City, Isabel, Javier, at Kananga, Leyte; Ormoc City; Mulanay, Quezon

Intensity II - Guinayangan at Lopez, Quezon; President Roxas, Capiz; Patnongon, Patnongon, San Jose de Buenavista, at Tibiao, Antique

Intensity I - Lezo, Aklan; City of Dumaguete, Negros Oriental

PINSALA

Edwin Gadia Edwin Gadia Edwin Gadia PH Red Cross Masbate

Nakunan ng mga Bayan Patroller ang pinsala ng lindol sa kanilang mga lugar.

Sa mga kuha ni Edwin Gadia, makikitang nagbagsakan ang mga gamit at nagtamo ng pinsala ang isang bahay sa Palanas, Masbate dahil sa lindol.

Nagkabitak-bitak din ang kalsada sa Barangay Gahit matapos ang lindol.

Nawasak naman ang ilang bahay sa Masbate, batay sa kuha ng Philippine Red Cross sa lugar.

Sa lakas ng lindol, naramdaman ito hanggang sa Iloilo.

Nagsilabasan din ng gusali ang mga kapapasok pa lamang na empleyado ng Iloilo Provincial Capitol matapos maramdaman ang lindol.

Umuga naman ang ilang hanging plants maging ang nakasabit na bisikleta ni Lito Cordova.

Naglabasan din ang mga empleyado ng Department of Labor and Employment sa Bicol matapos ang malakas na lindol.

Samantala, namatay ang isang retiradong PNP Colonel matapos gumuho ang bahay nito sa Cataingan.

Kinilala ang biktima na si PNP Col. Gilbert Sauro. Gumuho umano ang bahay ni Sauro nang yanigin ang bayan ng lindol.

Ang mga pasyente sa Ospital ng Cataingan, pinalabas muna sa pangambang magkaroon pa ng mga aftershock.

Malaki naman ang pasasalamat ni Bayan Patroller Arjay Barquero na agad siyang nakalabas sa hotel sa barangay Domorog.

Sirang-sira ang bahagi ng naturang hotel at nabasag din ang ilang bintana.

Nabagsakan naman ng bubong at haligi ang traysikel ng ama ni Bayan Patroller Jhay Montanez.

Bumigay din ang gusali kung saan napaparoon ang Public Attorney’s Office sa Cataingan. Nasa ika-2 palapag naman ang opisina ng Department of Agrarian Reform.

Ayon sa kumuha ng retrato na si Rheiene Aplacador, wala namang na-trap sa loob ng gusali.

Nasira rin ang bahagi ng Cataingan Port sa tindi ng lindol.

Naramdaman din sa Albay ang lindol, at nagsilabasan sa mga establisimyento ang mga residente.

Patuloy pa rin ang damage assessment ng risk reduction and management office ng probinsiya.

Samantala, nangangamba naman ang mga residente sa Visayas sa epekto ng lindol sa kanilang lugar lalo na’t may pandemya.

Pero ayon kay Jerry Bionat ng disaster risk reduction and management office ng Iloilo, importanteng maging handa sa kaalaman kung ano ang dapat gawin tuwing may lindol, may pandemya man o wala.

“Preparedness is best for those who have the will, knowledge and capability,” ani Bionat.

Tiniyak naman ni Phivolcs director Renato Solidum na hindi kinakailangang maglagay ng tsunami warning.

“Hindi po magkakaroon ng tsunami warning, hindi po ganoon kalaki ‘yong lindol at sa lupa po ‘yan,” ani Solidum.

Handa naman ang Metro Manila Development Authority na magbigay ng tulong sa mga lugar na apektado ng lindol, ayon sa chairman nilang si Danilo Lim.

— May ulat nina Dennis Datu, Joyce Clavecillas, Jose Carretero Henry Atuelan, at Raya Capulong, ABS-CBN News