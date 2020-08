Liquor ban ipinatupad sa Pura, Tarlac; 2 purok naka-lockdown

Watch more in iWant or TFC.tv

Muling ipinatupad ang liquor ban sa Pura, Tarlac habang isinailalim sa 15 araw lockdown ang dalawang purok sa lugar matapos makapagtala ng unang 2 kaso ng coronavirus sa lugar.

Kabilang ang 57 anyos na babae mula Barangay Maungib at 44 anyos na lalaki mula Barangay Linao sa mga naitalang kaso.

"Nung nag conduct kami ng contact tracing isa sa naging dahilan kung bakit nagkaroon kami dumami yung contacts ay dahil sa isa sa miyembro ng pamilya yung first generation ay umiinom at laging ang dami niyang kainuman so dumami nang dumami so isa sa mga rason yang kung bakit ipinatipad ko uli yung liquor ban,” ani Pura Mayor Freddie Domingo.

Gagawin ang lockdown habang nagsasagawa ng contact tracing ang lokal na pamahalaan.

Nag-abot na rin ng relief assistance ang LGU para sa mga apektadong residente.

Mahigpit din ang ginagawang pagbabantay ng PNP para matiyak na walang makakalusot sa checkpoint.

Sa tala ng COVID-19 Inter-agency Task Force, umabot na sa 133 ang positibong kaso ng COVID-19 sa Tarlac.

Sa bilang, 63 na ang nakarekober at 11 ang namatay.

— Ulat ni Elaine Fulgencio, ABS-CBN News