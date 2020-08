Higit P13-M halaga ng shabu natagpuan sa loob ng pakete ng Chinese tea

Higit P13 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang natagpuan sa 2 pakete ng Chinese tea sa Malabang, Lanao del Sur nitong Biyernes, Agosto 14, 2020. Kuha ng PDEA-BARMM

MALABANG, Lanao del Sur - Higit P13 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat umano ng mga awtoridad sa isang buy-bust operation sa Barangay Bago Ingud sa bayan ng Malabang Biyernes ng hapon.

Tumambad sa mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang dalawang pack ng Chinese tea na may lamang dalawang kilo ng shabu at nagkakahalaga ng P13.6 milyon.

Arestado ang 5 suspek, kabilang ang isang menor de edad. Nakakulong na sila sa Lanao del Sur detention facility at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Nakatakda namang i-turn over sa Department of Social Welfare and Development office ang menor de edad.

Mula Enero nitong taon, higit P51 milyong halaga na ng ilegal ng droga ang nasabat sa mga operasyon ng mga awtoridad sa Bangsamoro Region.

Aabot naman sa 55 na mga drug suspect ang naaresto.