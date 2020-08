'Pantawid ng Pag-ibig': Ayuda hatid sa ilang taga-San Marcelino, Zambales

Watch more in iWant or TFC.tv

Idinaing ni Lormina Dulay ang kawalan ng kabuhayan nila ng mga kabarangay sa Buhawen sa bayan ng San Marcelino, Zambales matapos ipatupad ang lockdown dahil sa COVID-19 pandemic.

Umaasa lang ngayon si Dulay sa kalapit na Mapanuepe Lake para may pandagdag sa ulam ng mga apo.

"Namimingwit lang ako diyan ng tilapia, araw-araw," ani Dulay.

Nabuo ang Mapanuepe Lake dahil sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong 1991, pero hindi lahat ng taga-barangay ay nakikinabang sa lawa.

Maraming mga taga-Buhawen ay hindi katutubo at hindi nakagisnan ang pangingisda at pagsasaka. Sila ang mga manggagawa ng minahan na nagsara noong 1997.

"Noong may minahan diyan, recruit ng tao 'yan kung saan sila makakuha ng expertise. Bisaya, Igorot, United Nations kami dito," kuwento ni Edgardo Dueñas, kapitan ng barangay.

Nang mawala ang minahan, wooden furniture naman ang naging kabuhayan ni Adelfa Ocampo at ng kaniyang asawa, pero wala silang makuhang kliyente ngayon.

Nangangamba rin ang mga katutubo sa barangay na maging edukasyon nila ay maapektuhan ng pandemya dahil sa kawalan ng cellphone signal.

"Kahit gustuhin ng maraming katutubo na makapag-aral... mayroon mang cellphone, kailangan pa namin bumaba para magka-signal," ani Liza Balario, kinatawan ng mga katutubo sa lugar.

Narating ng Pantawid ng Pag-ibig ang Barangay Buhawen dala ang pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya.

"Nagbibiruan kami. Sabi ko sana may dumating na relief kasi wala na tayong bigas, sakto naman may dumating," ani Ocampo.

"Buti nga po, naalala niyo pa kami dito sa bundok... malaking tulong po talaga, kasi siya pong pantawid-gutom namin," ani Dulay.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News