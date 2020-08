ALAMIN: Kailan lang dapat iniinom ang Linghua Qingwen?

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Kumakalat na sa merkado ang pagbebenta ng traditional medicine na Lianhua Qingwen, na ginagamit sa mga pasyenteng may sintomas ng coronavirus.

Pero babala ng isang Traditional Chinese Medicine doctor, hindi lahat ng may coronavirus disease 2019 (COVID-19) ang dapat uminom ng naturang gamot.

Ayon kay Dr. Kit Navarro, ginagamit ang naturang gamot para mapalakas ang katawan kontra sa mga sintomas ng COVID-19.

“This is a drug for symptomatic treatment of having COVID so you must be sick muna you must be infected first. If you’re not infected don’t take this muna,” ani Navarro sa programang “Good Vibes” ng Teleradyo.

Kung wala aniyang sintomas ng COVID-19, hindi dapat ito iniinom, dagdag niya.

“It’s not going to treat the virus. it will just help your body get through the fever, the dryness, the congestion, the symptoms throughout your body. It will just get you through the symptoms,” ani Navarro.

Kung may sintomas, hindi lahat ng may sintomas ang pinapainom nito. Aniya, ang mga dapat lang uminom ng mga ito ay ang mga COVID-19 patient na nakakaramdam ng pag-iinit sa katawan gaya ng lagnat.

"Not all herbals are safe and not all herbals are meant to be supplements. This herbal medicine is very potent. It’s very strong with very strong effects and it’s meant to treat specific conditions the symptoms you have under COVID,” ani Navarro.

Pero kung kasama sa nararamdamang sintomas ang “pangangatog” o chills payo ni Navarro na umiwas dito.

“Puwedeng puro side effect so kung nilalamig ka lalamig ka lalo if you are already sweating in the cold type of flu madedehydrate ka so yes this is the wrong medicine for that condition,” ani Navarro.

May sangkap na Forsythiae at Honeysuckle Flower ang Linghua Qingwen, na ginagamit sa paggamot ng mga sintomas ng ilang respiratory illnesses gaya ng pulmonya, maging ang Severe Acute Respiratory Syndrome - na isang strain ng coronavirus.

"It will clear up the congestion, it will stimulate your body and your fever it will break your fever yung magpapawis kayo when the immune system kicks in, so this is what it does it forces that breaking of fever decongesting of the lung system,” ani Navarro.

Kalimitang ginagamit ang Linghua Qingwen kapag may mild na sintomas ang mga pasyenteng may COVID-19. Kung malubha na ang nararamdamang mga sintomas, mainam ayon kay Navarro ang iba pang mga medical intervention na makakapagpagaling sa pasyente.

Hindi rin aniya dapat ginagamit na “supplement” ang naturang gamot kahit pa man ay maituturing itong herbal medicine.

Masyado kasi aniyang malakas ang mga sangkap na ito at maaaring hindi kayanin ng ilang pasyente ang mga epekto nito.

At kung may mga pre-existing na kondisyon gaya ng altapresyon, dapat bantayang mabuti ang pasyente dahil may mga stimulant umano ito na makakaepekto sa puso.

Hindi rin dapat umiinom ng alak, manigarilyo, o kaya kumain ng maanghang at mga pagkaing maraming oil.

Kung wala namang nararamdamang sintomas ay ipinapayo ni Navarro na sundin pa rin ang mga health protocols sa halip na gawing supplement ang naturang gamot.