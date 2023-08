MAYNILA — Ililipat sa superbisyon ng Taguig ang 59 pulis mula sa Makati, kaugnay ng usapin sa teritoryo ng dalawang siyudad, kinumpirma ng Southern Police District ngayong Huwebes.

Ang mga lilipat na pulis ay mula sa substations 8 at 9 ng Makati. Dalawang barangay din na nasa ilalim ng substation 7 ang malilipat naman sa substation 8.

“Nag-convene na yung SPD transition committee... We already inventoried the PNP properties na nandoon sa Makati na maaapektuhan na substation 8 at substation 9," ani SPD chief PBGen Roderick Mariano.

Ang mga gamit na donated aniya ng Makati government gaya ng police mobile at mga baril at iba ay ibabalik sa lungsod. Magbibigay naman ng gamit ang SPD at Metro Manila police kung sakaling kulangin ang Taguig sa turnover.

Pagsisiguro ng SPD, hindi maaapektuhan ang serbisyo ng pulisya at seguridad sa dalawang lungsod, lalo pa at nalalapit na ang pagbubukas ng klase at Barangay at Sangguniang Kabataan Elections.

Naghihinntay na lang ng utos ang SPD para sa turnover.

Sa ngayon, nananatili pa sa jurisdiction ng Makati police ang pagbabantay sa 10 apektadong barangay ng usapin ng teritoryo.

Una nang nagpasya ang Supreme Court na 10 barangay sa second district ng Makati ay nasa ilalim dapat ng hurisdiksyon ng Taguig.

Labing-apat na paaralan ang ililipat din sa Taguig jurisdiksyon dahil dito.

