Robredo, Angat-Buhay namahagi ng sapatos sa mga bata sa CamSur

MANILA -- Pinangunahan ni dating Vice President Leni Robredo ang pamamahagi ng Angat Buhay NGO ng mga sapatos sa mga estudyante ng 2 eskwelahan sa Camarines Sur, 4 na araw bago ang muling pagbubukas ng mga klase sa bansa.

Pinuntahan ni Robredo ang Tabuco Central School sa Naga City at Carangcang Elementary School sa Magarao, Camarines Sur ngayong Miyerkules.

Malapit kay Robredo ang Barangay Tabuco dahil dito isinilang ang yumaong mister na si dating Naga City Mayor Jesse Robredo.

Ang Barangay Carangcang, Magarao naman ang itinuturing ni Robredo na pangalawang tahanan. Bukod sa dito siya nagpatayo ng bahay, dito rin siya unang bumoto bilang residente ng Camarines Sur noong nakaraang halalan.

Sa Huwebes, inaasahang magiging abala rin si Robredo para sa 10th Jesse Robredo Day na paggunita sa pagkamatay ng dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government noong 2012.

--ulat ni Jonathan Magistrado