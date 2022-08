Watch more News on iWantTFC

Pabor si Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na palawigin ang state of public health emergency sa bansa hanggang katapusan ng 2022.

"Maraming mga binibigay sa international medical community kapag state of emergency. [World Health Organization] is one of them. At kung itigil natin 'yong state of emergency, matitigil 'yon," sabi ni Marcos ngayong Miyerkoles sa vaccination campaign ng Department of Health (DOH) sa Maynila.

"But if we can change — we are looking at amending the law in terms of procurement and all of that in the middle of an emergency. But that will take time. So malamang we will extend it until the end of the year," dagdag niya.

Isinailalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bansa sa state of public health emergency noong Marso 2020 bilang hakbang upang matugunan ang COVID-19 pandemic.

Nananatili ang deklarasyong ito hanggang hindi binabawi ng pangulo.

Nakatakda namang mapaso ang state of calamity declaration dahil sa COVID-9 sa buong bansa sa darating na Setyembre.

Sa parehong okasyon, tinanggap ni Marcos ang kaniyang ikalawang booster shot para mahikayat ang mas maraming Pilipino na magpa-booster laban sa sakit.

Mismong si DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire ang nagbigay ng bakunang Pfizer sa pangulo, 4 na buwan matapos ang una nitong booster.

Kasama rin ni Marcos ang anak na si Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos, na binakunahan naman ni Manila Mayor Honey Lacuna na isa ring doktor.

Bahagi ito ng PinasLakas vaccination campaign ng DOH, kung saan target ng gobyerno na pataasin sa 50 porsiyento ng eligible population ang makakatanggap ng kanilang unang booster shot sa loob ng unang 100 araw ng bagong administrasyon.

Nangangamba naman ang molecular biologist na si Fr. Nic Austriaco na baka hindi maabot ang target dahil tila 'naka-move on' na ang maraming Pinoy.

"They moved on from vaccinations already," ani Austriaco, na fellow ng OCTA Research Group.

Muli namang nagpaalala si Austriaco sa publiko na samantalahin ang pagkakataon na may libreng bakuna ang gobyerno.

Sa kaniyang talumpati, sinabi rin ni Marcos na pinag-aaralan na ang paggamit ng mga new generation vaccine na tina-target ang mga bagong variant ng COVID-19.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News