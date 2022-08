MAYNILA - Nasa mahigit 3,800 na mga overseas Filipino workers ang nakakulong sa ibang bansa, ayon kay Senador Raffy Tulfo.

Sa kaniyang acceptance speech bilang bagong halal na chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Tulfo na itutuloy niya ang kampanya para protektahan ang mga OFW.

Bilang chairman ng nasabing committee, itutuon niya ang pansin sa paggawa ng mga batas na tutulong sa mga embahadang i-monitor ang OFWs at maiwasan ang mga pang-aabuso, aniya.

Nasa 3,827 ang mga OFWs na nakakulong sa 52 bansa, sabi ng senador.

"Ang una ko pong gagawin ay kung ano na po ang status nitong mga kababayan natin na nasa piitan sa iba't ibang kulungan ng mundo. I will find out kung sila ay nabibigyan ng legal assistance? Ano na po sitwasyon nila? Ano na nabigay na assistance sa kanilang pamilya?" ani Tulfo.

Marami umanong mga OFW ang patuloy na minamaltrato ng kanilang mga banyagang employer at nangangailangan ng tulong.

"Hinding hindi ko masikmura makakita ng anak na umiiyak sa kaniyang nawalang nanay. Isang ama na napilitang mamalimos para mabayaran ang lamay ng kaniyang anak. At hinding hindi na natin puwede hayaan na mayroong mga kamag-anak na magugulat na lamang na ang nagpapadala sa kanila ng kanilang balikbayan box ay kanilang susunduin sa airport na nakakahon," ani Tulfo.

Habang naghihintay naman aniya ng repatriation ang mga OFW, kumakain at natutulog sila na parang hayop dahil kapos din sa pondo ang mga embahada.

Sa pagpirma aniya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Republic Act 11641 o Department of Migrant Workers Act, nagkaroon ng pag-asa na masolusyunan ang mga problema ng OFWs.

"The birth of the Department of Migrant Workers is the rebirth of hope that we may yet fix the system and improve our means to be proactive in the defense of our OFWs. And I am more than elated when I was given the honor to be the first chairman of the senate committee on migrant workers," sabi ni Tulfo.

Sa gitna naman ng interpelasyon, hiniling ni Senador Robin Padilla na kapag pinag-uusapan ang mga OFW lalo na ang mga nagtatrabaho sa Gitnang Silangan, mas makabubuti kung sasabihin na lang ang lahi at huwag nang sabihing “Muslim”.

Nabanggit kasi ang Ramadan sa interpelasyon.

Ang lahi na lang daw ang tukuyin sa mga pinag-uusapan nila, sa halip na relihiyon.

Kung Saudi Arabia, sabi ni Padilla ay gamitin na lang daw ang terminong "Arabo."

Hindi aniya turo sa Islam ang mga masasamang gawain.

Sumang-ayon ang mga senador na gamitin ang mga lugar o bansang pinanggalingan ng mga pinag-usapan nila, imbes na gumamit ng religious reference.

"Nakikiusap at nagpapasalamat ako na hindi ito usapin ng mga Muslim o Islam. Ito ay tama. Ito ay usapin ng mga Arab countries. Mas maganda doon na lang isentro yung ating pag-usap sa lahi, 'wag sa religion," ani Padilla, na isang Muslim.

Sabi naman ni Senador Loren Legarda, maski noong journalist pa siya, hindi binabanggit ang "Christian terrorists" kaya bakit naman daw gagamitin ang terminolohiyang "Muslim terrorists".

"It will be best to name countries, regions, not refer to people in their religion," ani Legarda.