“No vaccine, no entry”, malaki ang epekto sa mga negosyanteng Pilipino sa Kuwait at Saudi

KUWAIT – Ang pamumuhay sa ilang mga bansa sa Gitnang Silangan tulad ng Kuwait at Saudi Arabia ay unti-unti nang nanunumbalik sa normal sa gitna ng pandemya.

Gayunpaman, matindi pa rin ang ipinapatupad na health protocols. Isa na rito ang “no vaccine, no entry” sa malls, restaurants, gyms, salons, public transportation at iba pang private at government establishments.

Natuwa naman ang ilang negosyanteng Pilipino sa Kuwait, dahil matapos ang halos isang taong walang dine-in sa mga restaurants, back to normal na ang operasyon.

Pero limitado pa rin ang pwedeng mag-dine-in sa kanilang mga restaurant dahil sa “no vaccine, no, entry policy”. Kailangan kasi na kulay yellow o green ang vaccination status na ibig sabihin ay bakunado na.

“Sa ngayon po sir yung deperensya po medyo kumunti po ang dining namin kasi dahil dun sa may mga bakuna lang ang pwedeng pumasok kahit saan po dito sa restaurants o sa mga malls pero sa delivery po medyo umaangat naman po “ sabi ni Joseph Estandarte, Chef, Season 19 restaurant

“Dati po yung cafe namin may sheesha so close po talaga sya so ngayon unti unti po dahil yung mga tao nakabakuna na pwede na po silang pumasok sa cafe namin”, MJ Ordaniel, Staff ng Lasieste Express Cafe.

Kabilang din ang malls, gym at spa sa “no vaccine, no entry policy.”

“Malaki ang epekto ng no vaccine kasi kumpara natin dati na yung flow ng ating business ay maganda compared sa ngayon.” Bobby Arcegono, Manager ng Crystal spa.

Sa Saudi Arabia, umiiral na rin ang “no vaccine, no entry policy” sa commercial at private establishments.

"Sana panahon ngayon kumunti po yung tao o customers dahil sa no vaccines , no entry dahil sa gate pa lang ng mall hinaharangan na po sila kaya apektado din po yung benta namin", Charvey Cabiguin, shop supervisor.

“No vaccine, no entry” din sa mga public transportation. Puspusan din ang disinfection ng public buses. Bawat pasaherong sasakay dapat bakunado at chinicheck ang Tawakalna app.

Sa Jeddah, ramdam din ng mga negosyanteng Pilipino ang epekto ng hindi pagpapapasok sa hindi pa bakunado.

“Medyo nakakaapekto kasi kapag hindi ka pa naka 2 dose ng ano ng vaccine mo duon pa lang sa may pinto may nag-checheck dun ng tawakalna at saka temperature, ngayon kung may fever ka 37.5 and above hindi ka pwedeng pumasok”, Catherine Bertillo, may-ari ng Toshi Restaurant sa Jeddah.

Sa kabila ng healthrestrictions, umaasa ang mga negosyanteng Pilipino sa Gitnang Silangan na dadami ang kanilang mga customer sa mga darating na linggo dahil sa mas dumaraming nababakunahan na.

Kung mas maraming pwedeng pumasok sa establishments, lalaki muli ang kanilang kikitain.

Para sa nagbabagang mga balita tungkol sa COVID-19 situation sa gitnang-silangan tumutok lang sa TFC News sa TV Patrol.

(Mula sa pinagsamang mga ulat nina Maxxy Santiago, Robert Bulquiren, Lyndon Aballe at Sherwin Zuniga