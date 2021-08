BIÑAN CITY, LAGUNA - Kahit magpunta sa banyo, hindi na umano magawa.

Ito ang karanasan ng head nurse ng isolation facility ng Ospital ng Biñan na si Rose Alonde sa dami ng mga pasyente na kanilang kailangang asikasuhin.

"Simpleng pag-ihi hindi namin magawa kasi sobrang daming pasyente na kailangang tugunan ng atensiyon. Lagi na lang may emergency na dumarating. 'Yung hirap na hirap huminga kailangan puntahan agad so nakakalimutan na namin kumain, uminom ng tubig saka mag-CR," ani Alonde.

Sa muling pagtaas ng mga naoospital dahil sa COVID-19, hindi maiwasan ng mga nurse sa ospital na makaramdam ng takot para sa sarili at sa kanilang uuwiang pamilya.

"Malungkot po pero hindi kami susuko hangga't kaya po magbibigay kami ng quality care as much we can," ayon sa isa pang head nurse na si Em Guevarra.

Pero ang labis na nagdudulot ng panghihina ng loob sa mga nurse ay kapag wala na silang magawa para madugtungan ang buhay ng mga pasyente.

"Dati hindi naman nadadamay ang mga bata. Ngayon 1 year old, 10 pababa, as in mayroon talaga sila sakit at hindi lang mild ,severe ang nangyayari sa mga bata na ikinamamatay talaga nila," ani Alonde.

Sa nakalipas na 48 oras ay 6 pang pasyenteng may COVID-19 ang binawian ng buhay sa ospital.

Dahil din sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi ay hirap na rin ang crematorium ng lungsod sa pag-cremate ng mga bangkay.

Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ang inaasahang pagtaas pa ng bilang ng mga nasasawi.

Dahil dito, bibili na ng freezer van ang LGU na paglalagyan ng mga bangkay na hinihintay na mai-cremate.

"Even our crematorium naka-line-up ang cadavers, we are now in the process of purchasing freezer. We also cater other LGUs kaya marami nagpupunta sa aming crematorium, some localities they don't have their own crematorium," ani Biñan Mayor Arman Dimaguila.

Araw-araw umaabot sa 25 hanggang 30 ang nakukumpirmang bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod.

Para kay Dimaguila, dapat mapabilis ang pagbabakuna pero ang problema, kakaunti lamang ang dumarating na bakuna kaya isinara muna ang tatlong vaccination sites.

Bahagya namang nabawasan ang bilang ng mga pasyente sa parking lot dahil nailipat na sila sa loob ng isolation facility matapos may mabakante.

Nagpadala na rin ng karagdagang kama ang lokal na pamahalaan at gagawin ding pansamantalang ospital ang isang unibersidad sa siyudad kaya kailangan ang karagdagang health workers.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News