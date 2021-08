May-ari ng salon sa Quezon City, patay sa pamamaril

MAYNILA - Patay sa pamamaril ang isang ginang habang sugatan ang kanyang mister matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang salon sa Quezon City Martes.

Dead on the spot ang isang 40 anyos na babae matapos siyang barilin sa loob ng kanilang salon bandang 3:30 ng hapon sa Kaingin Road, Barangay Apolonio Samson sa Quezon City.

Dinala naman ang kanyang mister sa pinakamalapit na ospital matapos magtamo rin ng tama ng bala.

Ayon sa station commander ng Quezon City Police District Station 3 na si Police Lt. Col. Tyrone Valenzona, hindi lang isang tama ang natamo ng biktimang babae kaya agad siyang bumulagta sa tapat ng salaming pinto ng salon.

"She sustained several gunshot wounds that caused her instantaneous death but 'yung lalaki, he lives so he was brought to the hospital," aniya.

Ayon sa mga kamag-anak ng biktima, kaarawan bukas ng babae at magpapakulay lang sana ng buhok.

Naging abala rin umano ang mag-asawang biktima sa paglilinis ng salon bilang paghahanda sa muling pagbubukas nito sa pagtatapos ng enhanced community quarantine nang biglang pumasok ang isang lalaki at binaril sila.

Nang duguang bumulagta ang mga biktima ay agad na tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo na hindi nakuha ang plaka.

Patuloy na tinutukoy ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng salarin habang masusi pang sinisiyasat ang krimen.

"As of now this is premeditated but as to the motive, they’re currently conducting investigation so let us wait for the outcome of the investigation," ani Valenzona.

Ayon sa mga kaanak, dating news editor sa isang diyaryo ang biktima.

Labis ang pagtangis ng pamilya at mga kaanak ng biktima nang ilabas na ang kaniyang mga labi para dalhin sa punerarya.

May CCTV camera sa lugar pero ayon sa tauhan ng Barangay Apolonio Samson na si Nat Magsalin, nasira ito nang sumabit sa isang dumadaang trak at hindi pa napaayos.

Makatutulong sana iyon sa imbestigasyon pero sabi ng pulis, magba-base na muna sila sa mga makukuha nilang impormasyon mula sa pamilya at ilang nakakita sa krimen.