Higit P700k droga nasabat sa Dasmariñas, Cavite

Arestado ang 1 lalaki matapos makuhanan umano ng higit P700,000 halaga ng droga sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite.

Ayon sa pulis, nagkasa ng drug bust ang station drug enforcement unit sa Barangay H2.

Nagpanggap ang isang pulis na bibili ng droga sa suspek. Matapos ang transaksyon, huli agad ang lalaki, 19, residente ng lungsod.

Nakuha sa kanya ang ilang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 115 grams. May street value umano ito na P782,000. Inaalam na ng pulis kung saan nakuha ang malaking halaga ng droga.