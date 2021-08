Halos P5 milyong halaga ng marijuana sinira sa Benguet

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Sinunog ng mga pulis at tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang libo-libong halaman at kilo-kilong pinatuyong marijuana sa loob ng 2 araw na marijuana eradication operation sa bayan ng Bakun, Benguet.

Nearly P5-million worth of fully grown marijuana plants & dried stalks were discovered & burned at a plantation in Bakun, Benguet



📸: Bakun PNP pic.twitter.com/bUrIB5XyjY