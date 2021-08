MAYNILA—Arestado ang isang guro at apat na iba pang nasa most wanted List ng pulisya sa Caraga region nitong Lunes.

Kalaboso ang isang guro, 30, na nanggahasa umano ng menor de edad sa Barangay Lapinigan, bayan ng San Francisco, Agusan del Sur.

Batay sa paunang impormasyon ng Caraga-PNP public information office, isang guro sa isang high school sa lugar ang nasabing suspek.

Ayon sa inilabas na salaysay ng 17-anyos na biktima, nilasing siya ng suspek at kalaunan ay ginahasa.

Buntis ngayon ang biktima. Mahaharap sa kasong rape ang suspek.

Samantala, inaresto rin sa manhunt operations ang Nos. 9 at 10 sa most wanted list ng San Francisco Police na may standing warrant of arrest dahil sa kasong robbery with violence.

Ang dalawang suspek ay sangkot sa pagnanakaw at pamamaril sa biktimang babae noong Pebrero.

Timbog din sa naturang operasyon ang No. 6 most wanted ng Prosperidad Police at Top 9 most wanted ng Cabadbaran Police.

Lahat sila ay pansamantalang nasa kustodiya ng operating unit na nakahuli sa kanila habang inaasikaso ang kanilang mga dokumento.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more on iWantTFC