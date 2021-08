Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa gitna ng lumalalang krisis sa COVID-19 pandemic, at kahit na binatikos pa sila, tuloy ang pagtatrabaho ng Commission on Audit sa kanilang audit reports sa kung paano ginastos o kaya naman ay hindi nagamit o nasayang lang ang pondo ng pamahalaan.

Isa sa audit reports para sa taong 2020 ay ang sa Department of Education (DepEd) na kinakitaan ng deficiencies o kakulangan sa mga proseso sa paggamit sa P8.1 billion na COVID-19 funds.

May lapses umano sa budget utilization at kulang-kulang ang mga dokumentong isinumite para patunayang tama ang paggasta tulad sa paggamit ng modules sa basic education learning continuity plan sa gitna ng pandemya.

Napuna rin ang hindi kompleto o hindi available na mga modules para sa mga mag-aaral na nagpahirap sa pag-aaral ng mga estudyante ngayong may pandemya.

Pero sa isang pahayag, iginiit ng DepEd na wala sa mga findings ng COA ang tumutukoy sa korupsiyon, malversation of public funds, negligence at betrayal of public trust.

Ayon pa sa DepEd, ang mga obserbasyon ng komisyon ay para maitama ang mga deficiencies at para mapabuti ang paghawak ng pondo ng gobyerno.

Sa audit report naman sa Department of Labor and Employment (DOLE), sinabi ng COA na dahil sa kulang na internal control measures, may sobrang naipamahaging ayuda na P1.02 million at may hindi naman naipamahaging perang nasa mga money remittance centers pa na nagkakahalaga ng P22.4 million.

Sagot ng DOLE, hindi overpayment ang kanilang ginawa, at karapatdapat lang na kabayaran ang ibinigay nila sa mga benepisyaryo.

Sinabi rin ng DOLE sa COA na patuloy nilang imo-monitor ang mga unclaimed financial assistance.

Sa audit naman sa Department of Information and Communications Technology, low fund utilization din o hindi nagamit nang husto na pondo ang puna ng auditors.

Sa palibreng internet sa mga pampublikong lugar at mga state universities and colleges, may P1.4 billion na allotment pero ang na-disburse o nailabas na pera ay P123 million lang.

Ayon sa COA, hindi nagamit nang husto ang inilaang budget na maaari sanang nagbigay ng serbisyo sa publiko sa gitna ng pandemya lalo na't online ang pag-aaral ng mga estudyante

Sabi pa ng COA, wala silang natatanggap na anumang sagot mula sa DICT.

Wala mang kaugnayan sa pondo ng COVID-19, patuloy din ang paglabas ng audit report sa ibang ahensiya tulad ng pagsita sa hindi umano kailangang infinity pool at karagdagang kuwarto sa pasilidad ng Philippine Ports Authority (PPA) sa San Fernando, La Union na nagkakahalaga ng P10 million.

Sabi naman ng PPA sa COA na bagama't hindi kasama sa mandato nila ang paggawa ng mga pasilidad, maaaring pangdagdag ito sa kita nila kapag nagamit bilang venue ng mga local at international conventions.

Pero nanindigan ang COA na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng PPA dahil hindi ito kailangan at wala sa kanilang mandato.

Matigas na sabi ng mga auditor, kung tatanggapin na lang nila lahat ng pagdadahilan ng mga ahensiya ng gobyerno, lahat na lang sila ay magtatayo ng mga pasilidad kahit hindi naman kinakailangan.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News