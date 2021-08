Idineklara sa bayan ng Santa Maria sa Davao Occidental ang enhanced community quarantine (ECQ) simula Agosto 15 hanggang Agosto 31 dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

Batay sa Executive Order no. 20 ng LGU, kabilang sa mga dahilan sa pagpapailalim sa ECQ sa Santa Maria ay ang banta ng Delta variant na naitatala na sa Davao region at ang pagtaas ng bilang ng active cases na nasa 237 na noong Linggo.

Kabilang sa mga panuntunan ang mahigpit na border checkpoints at roadblocks; pagbawal sa mga non-essential travel; curfew araw-araw mula 7 p.m. hanggang 5 a.m.; stay-at-home order sa mga menor de edad, senior citizens, at buntis; total liquor ban; at limitadong galaw ng mga tao at operasyon ng mga establisimyento.

Noong Linggo, una nang ipinatupad ng lokal na pamahalaan ang "No Movement on Sundays".

Sa datos ng Davao Occidental Provincial Health Office, 525 na ang kabuuang COVID-19 cases sa bayan ng Santa Maria, kung saan 237 nito ang aktibong kaso.

Sa karatig na lalawigan, nagsimula na rin ang localized Enhanced Community Quarantine (MECQ) sa tatlong purok sa bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur.

Batay sa Executive Order no. 36 ng Sta. Cruz LGU, simula Agosto 16 hanggang Agosto 29, ipatutupad ang localized MECQ sa Purok Kumintang, Purok San Francisco, at Purok Santan sa Barangay Coronon sa bayan ng Sta Cruz.

Nakasaad na dahilan ng mas mahigpit na quarantine status ang isang COVID-19 Delta variant case na naitala sa work establishment o planta sa Barangay Coronon at ang maraming exposure ng close contacts ng COVID-19, ayon sa municipal health office.

- ulat ni Hernel Tocmo