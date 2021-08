MAYNILA - Umabot na sa 32 mga Pilipino ang nailabas na mula sa kaguluhan sa Kabul, Afghanistan at ngayon ay nasa Doha, Qatar na.

Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration (OOWA) chief Hans Leo Cacdac, ang 32 na OFW ay bahagi ng tinatayang 130 na mga Pilipino na nasa Afghanistan, batay sa koordinasyon nila sa Department of Foreign Affairs (DFA).

“DFA ang may presensiya doon, wala tayong Philippine Labor Office sa bahagi ng Afghanistan kasi may isang dekada na ring may ban doon on newly hired Filipino workers. But nevertheless, may 130 na naiulat doon batay sa aming koordinasyon sa DFA na ipinag-utos din ni Sec. [Silvestre] Bello ay 'yung 32 sa kanila ay nakaalis na ng Kabul at ngayon ay nasa Doha at pauwi na ng Pilipinas,” sabi ni Cacdac.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Cacdac na pinag-utos din ni Bello na alagaan ang pauwing 32 OFWs sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na assistance doon pa lamang sa Qatar.

“Siyempre pagdating dito sa Pilipinas, bibigyan pa rin natin ng assistance pinansiyal at pangkabuhayan,” sabi ni Cacdac.

Patuloy umanong nakikipag-ugnayan ang OWWA sa DFA para sa repatriation flight ng natitira pang mga Pilipino sa Afghanistan.

“Itong pangalawa, isinasaayos pa, wala pang schedule,” sabi niya.

Pinayuhan din ni Cacdac ang mga Pilipinong patuloy na naiipit sa gulo sa nasabing bansa na manatili sa kanilang mga bahay.

“Keep a low profile, manatili sa kanilang mga tahanan o lugar, huwag lumabas kasi ito namang hidwaan hindi naman Pilipino o OFW ang target. Ito ay political at security, military process na pinagdadaanan ng mga mamamayan doon. Di naman target ang Pilipino. Just stay safe, huwang gumawa ng padalos-dalos, mag-ingat lang, 'wag lumabas ng bahay,” sabi niya.

Para naman sa mga kamag-anak sa Pilipinas na nag-aalala sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay sa Afghanistan, payo ni Cacdac na tumawag lamang sa 1348 at 1349 hotline ng OWWA.

“Bibigyan namin kayo ng ulat o update tungkol sa inyong mga mahal sa buhay," sabi niya.

Nakubkob na ng grupong Taliban ang Afghanistan matapos tumakas ang pangulo nito at tuluyan nang nag-withdraw ang US forces na 2 dekadang nanatili doon upang agapan sana ang terrorist activities at bigyang pagsasanay ang Afghan forces.