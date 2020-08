Scammers 'ayuda' ang pang-akit para makuha ang card details ng mga biktima

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Agosto 12 nang makatanggap ng tawag sa cellphone si Beatriz Cartujano na taga-Lipa City.

Sabi sa kanya ng telemarketer, may cashback program daw ang kanyang bangko at may makukuha raw siyang ayudang P5,000 hanggang P8,000.

"Makaka-receive daw kaming loyal clients ng P5,000 hanggang P8,000 daw parang ayuda," aniya.

Pero nagtaka na si Cartujano nang paisa-isa nang hinihingi ang mga detalye ng kanyang credit card.

"Ano daw ang credit card expiry date ko... Card ko daw ba visa or mastercard. Tapos bigla niyang binaba ang phone," sabi ni Cartujano.

Agad ikinuwento ni Cartujano sa kanyang social media ang naranasan para maging babala sa iba.

Agad ding nag-post sa social media si Alessandria Lacsamana na taga-Baguio City ng kanyang naranasan nitong unang linggo ng Agosto.

Tinawagan daw siya ng kanyang bangko, at tataasan daw ang kanyang credit limit dahil baka kailanganin niya ngayong pandemic.

"Alam nila ang information details mo tapos biglang after a while tinanong nila ang CVV code, yon na ang nagtaka ako. Parang why do they have to ask that eh hindi dapat dini-disclose kung kani-kanino."

Ayon sa PNP anti-cybercrime group, isang modus pa rin ito ng voice phishing kung saan hihingan ng personal information sa telepono.

Sasakyan ng scammers ang mga isyung napapanahon tulad ng ayuda para makuha ang loob ng mga biktima.

Ayon pa pulisya, maging alerto sa kausap at magtaka lalo na kung kinukuha ang CVV o card verification value, ang 3 numero sa likod ng credit at debit card.