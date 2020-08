'Pawang kabaliwan': Komento ni Roque sa kawalan ng trabaho sa Pilipinas, umani ng batikos

MAYNILA — Kaliwa't kanang batikos ang tinanggap ni Presidential spokesperson Harry Roque nitong Lunes dahil sa naging komento niya sa lumabas na survey ng Social Weather Stations (SWS).

Pumalo kasi sa record-high na 45.5 percent ang adult joblessness rate sa bansa nitong Hulyo, sabi ng SWS.

Sa datos ng SWS, ito na ang pinakamataas na adult joblessness rate sa bansa sa loob ng halos 3 dekada.



Katumbas ito ng 27.3 milyon indibidwal na walang trabaho, o halos kalahati ng kabuuang Filipino adults sa bansa.

Sa kabila kasi pagsirit ng bilang ng mga nawalang trabahong Pinoy sa gitna ng pandemya, nananatiling positibo ang Palasyo dahil matatag pa rin daw ang mga Pinoy.

"Ako po'y nagagalak na hindi tayo 100 percent nawalan ng trabaho kasi sa tagal po na naka-lockdown tayo, I'm still surprised at our resilience, at 45 percent pa lang po ang nawawalan ng trabaho. It could have been worse kasi nga po complete lockdown ang nangyayari sa atin," sabi ni Presidential spokesman Harry Roque.

'PAWANG KABALIWAN'

Ayon kay House Assistant Minority Leader at ACT Teachers Rep. France Castro, pawang kabaliwan ang naging komento ni Roque.

"Walang dapat ikatuwa at pawang kabaliwan ang ikagalak pa ang record high unemployment rate na 45.5% sa bansa. Hindi simpleng mga numero ang mga datos na ito kundi buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino," ani Castro.

Sabi ni Castro, patunay daw ito ng pagbabalewala ng kasalukuyang pamahalaan sa kalagayan ng mga Pilipino.

"Ipinapakita lamang ang kawalan ng pakialam at malasakit ng administrasyong ito sa kaniyang mamamayan," aniya.

—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News