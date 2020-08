Mga sekyu, janitor ng public hospitals bigyan din ng hazard pay: senador

MAYNILA — Iginiit ni Senate President Pro tempore Ralph Recto na bigyan din dapat ng gobyerno ng hazard pay ang mga guwardya at iba pang maintenance staff sa mga pampublikong ospital.

Aniya, katulad din ang mga ito ng mga medical frontliner na expose sa panganib na mahawahan ng COVID-19.

Sa kabila nito ay nananatili pa ring maliit ang kanilang suweldo.

Kabilang sa pinabibigyan ng hazard pay, bukod sa mga guwardya at janitor, ang mga sanitation workers, housekeepers at mga equipment at building maintenance staff.

"In the war against COVID-19, they report to their battle stations everyday with the smallest of compensations," ani Recto.

Ani Recto, kapag aniya nawala sila ay magko-collapse ang mga pampublikong ospital.

"Sanitation workers, housekeepers, janitors, security guards, equipment and building maintenance staff who work for private companies under contract with public hospitals are frontliners, too. Without them, a hospital will collapse."

Diin ni Recto, kung nagbibigay ang gobyerno ng ayuda sa mga tao para lang huwag lumabas ng bahay, lalong dapat mabigyan ng ayuda ang mga buwis-buhay na nagtatrabaho sa ospital.

Puwede aniyang gumawa ng batas para rito pero mas magiging mabilis ang pagbibigay ng tulong kung mag-iisyu si Pangulong Rodrigo Duterte ng kautusan.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News