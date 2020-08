Dinner lang hindi party: DILG dinepensahan ang salo-salo para sa PNP chief

MAYNILA —Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government (DILG) nitong Lunes na nagdaos ng party si Philippine National Police (PNP) chief Archie Gamboa sa Baguio City.

Sabi sa TeleRadyo ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, walang katotohanan ang kumakalat na isyung nagka-party para sa nalalapit na pagreretiro ni Gamboa.



Ayon kay Malaya, nagkaroon ng dinner sa cottage ng PNP chief sa Navy Base sa Baguio.



Natapos aniya ito 9:30 ng gabi sa hindi na sinabing araw.

Nilinaw ni Malaya na hindi maaaring ikumpara ang mga polisiya ng Baguio at dito sa Metro Manila.

"Hindi po naka-ECQ or MECQ ang Baguio, iba po ang mga pamantayan doon. Sila po ay nasa GCQ. Sinunod po nung pamunuan ng PNP 'yung lahat ng pamantayan. It was not a party, it was a dinner," depensa ni Malaya.

Nauna nang itinanggi ni Gamboa ang alegasyon na kumalat noong Linggo.

"There is no truth to the allegations spreading on social media. There was no party or concert. It was a dinner that ended at 9:30 p.m." aniya.

Maaalalang kinasuhan si NCRPO chief Debold Sinas dahil sa kontrobersiyal niyang "mañanita" sa kasagsagan ng lockdown. Inireklamo din ang iba pang PNP official na dumalo sa party.