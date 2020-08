DepEd puspusan ang paghahanda para sa October 5 school opening

Watch more in iWant or TFC.tv

Puspusan ang paghahanda ng Department of Education para sa pagsisimula ng school year, na iniurong sa Oktubre 5 mula sa naunang itinakdang petsa na Agosto 24.

Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, mas may panahon na para magdaos ang mga paaralan ng mga dry run ng pagpapatupad ng distance learning.

Ilalaan din ang panahon para sa paghahanda at pag-print ng modules, at pagtama sa ilang pagkakamaling nakita sa test broadcast ng DepEd TV.

Tuloy rin umano ang pagsasanay para sa mga guro at magulang para matiyak na pagdating ng Oktubre 5 ay plantsado na ang lahat.

Para maprotektahan ang mga teacher, inilatag ang mga benepisyong matatanggap nila tulad ng P500 na annual medical examination at hazard pay na P500 kada araw sa mga lugar na nasa ilalim ng enhanced community quarantine (ECQ) at MECQ.

Makatatanggap din ang mga guro ng P1,000 incentive sa Oktubre, at mga benepisyo mula sa Philhealth at Government Service Insurance System.

Ipinako na rin ng DepEd ang school calendar, na matatapos ng Hunyo 16, 2021.

Ang Christmas vacation naman ay mula Disyembre 20, 2020 at Enero 3, 2021.

Samantala, iginiit naman ng Federation of Associations of Private School Administrators at Coordinating Council of Private Educational Associations — grupo ng mga private school administrators — na hindi sila susunod sa October 5 opening.

Inilunsad naman ng opisina ni Vice President Leni Robredo ang BAYANIHAN e-SKWELA channel sa YouTube para doon mapaghandaan nang husto ng mga teacher at magulang ang hamong dala ng distance learning.