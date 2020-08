Bayad muna bago swab test: Red Cross sinisingil na ang PhilHealth

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nagbanta ang Philippine Red Cross (PRC) na ititigil na nila ang supply at pagproseso ng mga nakolektang libreng swab tests kapag hindi nakapagbayad sa kanila ngayong Lunes ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Ang babayaran, umaabot na sa halos P800 milyon.

Mahalagang hakbang ang pagsagawa ng swab test sa mga dumarating na mga OFWs.

Nasa 3,000 Philippine passport holder ang pinapayagan makapasok sa NAIA kada araw.

Wala pa riyan ang mga OFW na kasama sa repatriation program ng gobyerno. Lahat sila kailangan dumaan sa swab test collection.

Kapag natigil ang supply ng kits, ganoon karami ang mga maapektuhan.

"Crisis nila corruption. Pero may pera sila, hindi nila ginagamit ang pera sa tamang pamamaraan… Tandaan mo lahat kami nag-test niyan lahat ng OFWs kami ang nag-test, lahat ng mga frontliners ano pa ba gusto nila sa amin? Kung wala kami wala rin sila magagawa.... Tomorrow if they don't pay, sorry, di ko kasalanan yun, ayoko mangyari yun," ani Sen. Richard Gordon, chairman ng PRC.

Kasama rin sa apektado ang mga government frontliner na halos kada 2 linggo kung magpa-swab test bago sumabak sa trabaho.

Ayon sa PhilHealth, nakikipag-ugnayan na sila sa PRC pero hindi raw madali ang pagproseso ng pagbayad.

"Alam naman ni Sen. Gordon ang pag-process ng bills nila. Naibigay lang sa amin Thursday lang, friday at Saturday pa nga yung iba... Hindi naman ganoon kabilis talaga mag-process ng government funds," ani Dr. Shirley Domingo, tagapagsalita ng PhilHealth.