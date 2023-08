MAYNILA — Sa kulungan ang bagsak ng isang Polish na wanted sa patong-patong na kaso matapos madakip sa labas ng tinitirhang condo sa Quezon City nitong Miyerkoles ng umaga.

Sanib-puwersang nagkasa ng operasyon ang Regional Special Operations Group ng Metro Manila police at Bureau of Immigration (BI) para mahuli ang banyaga na itinuturing nang illegal alien dito sa bansa.

Ayon kay Rendel Ryan Sy, chief ng fugitive search unit ng BI, 2018 pa nang manirahan sa bansa ang banyaga, pero Abril lang ngayong taon lumapit sa kanila ang Polish government para sabihin na wanted sa Poland ang lalaki.

Nahaharap ang lalaki sa kasong fraud, forgery at swindling sa Poland. Dati na rin umano siyang nakulong nang 10 taon sa Poland dahil sa kasong may kinalaman sa droga.

"Bale sa travel check po namin 2018 pa po sya dumating sa atin at may partner na rin siyang Filipina. Iniimbestigahan pa natin kasama ang PNP Intelligence Group kung mayroon din siyang ginawang local cases dito," ani Sy.

Napag-alaman ng mga awtoridad na may mga negosyo ang lalaki sa bansa, gaya na lang ng pagbebenta ng lechon belly online.

Nagpanggap na customer ang mga awtoridad para mahuli ang suspek sa pamamagitan ng online food service delivery.

Hindi na humarap sa media ang suspek na pansamantalang nasa kustodiya ng BI.

“Ngayon po ipa-process po natin siya at aalamin kung may local cases siya at iko-coordinate natin sa kanyang embassy para bago maipa-deport, ma-clear muna kung may nalabag siyang batas sa atin," dagdag ni Sy.

