Government employees process their biometric information including fingerprint, iris scan, and photograph as they register for the PhilSys at the Universidad De Manila on May 24, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Kinuwestiyon ni Sen. Raffy Tulfo nitong Miyerkoles ang estado ng pag-iimprenta ng mga national ID na aniya'y hindi pa rin matapos-tapos hanggang ngayon.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, tinanong ni Tulfo kung bakit kinailangan pang ipa-subcontract ng Philippine Statistics Authority (PSA) sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang pag-iimprenta ng mga ID at hindi na lang sa National Printing Office.

"May budget po na P28 billion and it started back in 2018 at hanggang ngayon hindi pa rin natatapos... Inarbor niyo po sa PSA 'yung kung sino gagawa ng national ID. Nang matapos niyo ma-arbor, sinub-contract niyo sa isang company. Nang matapos i-subcontract nagkaroon ng problema," ani Tulfo.

"And from my understanding, there are about 20 million na mali ang disenyo na babaguhin," dagdag niya.

Dahil dito, tinanong na rin ng senador kung mababalewala na ba ang lumang disenyo o magkakaroon ng dalawang magkaibang disenyo ang national ID.

Ipinaliwanag naman ng isang opisyal ng PSA na kaya napunta sa BSP ang printing ng national ID ay dahil base umano ito sa orihinal na plano na iniutos ni dating pangulong Rodrigo Duterte.

“The original plan for BSP to print the national ID was ordered by former President Duterte — but BSP is one of the three printing agencies who can actually print,” ayon kay PSA Usec. Dennis Mapa.

Matapos ito ay ibinalik ni Tulfo ang tanong sa mga opisyal kung bakit kinailangan ng subcontractor para sa naturang proyekto.

Duda ng senador, may napaborang contractor at posible aniyang may kumita ng malaki sa naturang kontrata.

“Manghuhula lang ako... kasi pinapaboran 'yung isang contractor… at mukhang mayroon atang kumita dito ng malaki… P28-billion na contract,” ani Tulfo.

Inako naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang kinukwestiyon ni Tulfo at aniya'y dumaan naman ito sa bidding.



“I was (BSP) Governor when that happened [and] the decision to have BSP print was the president’s decision for BSP, and we have competitive bidding — may bidding po 'yun hindi lang po binigay namin,” sagot ni Diokno.

Sa datos ng PSA noong Hulyo, lagpas 80 milyon ang mga Pilipinong rehistrado para sa National ID o 87 porsiyento ng 92 milyon na target population.

Sabi ni Mapa, nasa 42 milyon na kopya na ng national ID ang naimprenta. Hindi rin aniya totoong aabot sa 20 milyon ang mga depektibong ID at pinapalitan din aniya ito nang libre ng mga service provider na kinontrata ng gobyerno.

Umaasa naman ang PSA na sa susunod na taon ay mailalabas na ang sapat na bilang ng national ID para sa lahat.

P1K BILLS SA AUSTRALIA

Kasabay ng isyu ng printing ng national ID, inusisa rin ni Tulfo kung bakit kinailangan pang dalhin sa Australia ang pag-iimprenta ng mga bagong P1,000 bills.

Paliwanag ni Diokno, hindi kasi kayang dito gawin sa Pilipinas ang naturang pera dahil sa bagong teknolohiya na ginamit dito gamit ang polymer bank notes.

“Ako po ang [BSP] Governor nung dinesisyunan namin 'yan [at] wala pong capability dito sa Pilipinas because we are shifting to polymer,” sagot ni Diokno.

“There was a decision, every 10 years nagpapalit po ng disenyo 'yung Pilipinas… wala nga pong capability na polymer. The monetary board made the decision. It's cheaper... 'yung mga pera po natin dati after 3 months hindi na po magamit. That is also recyclable. I assume responsibility sir, it was my decision when I was Governor,” ani Diokno.

