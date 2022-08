Kuha ng DPWH Region 8

Nag-umpisa na ang rehabilitasyon ng mahigit 2-kilometrong San Juanico Bridge na nagdudugtong sa mga isla ng Leyte at Samar.

Ayon sa Department of Public Works and Highways sa Region 8, nasa P84.7-million pondo ang pagsasaayos sa tulay na daanan ng mga sasakyan mula Luzon patungong Mindanao.

Bukod sa tiyakin na maayos ang mga high-tension bolts at kinakalawang na mga bakal, bahagi rin ng rehabilitasyon ang pagpinta sa buong tulay na halos 50-anyos na.

Bago ang rehabilitasyon, una nang nagsagawa ng inspeksyon dito ang DPWH Bureau of Design at Bureau of Research and Standard.

“NDT testing is done to check the compressive strength and other properties of concrete from the existing structure, establish baseline structural condition, and to identify any existing problem that may cause problems in the future,” ani DPWH regional director Allan Borromeo.

Inaasahang matatapos sa Disyembre ang rehabilitasyon ng pinakamahabang tulay sa bansa.—Ulat ni Jonathan Magistrado

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC