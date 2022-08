Watch more News on iWantTFC

Nagkatensiyon ngayong Martes sa nagsarang Colegio de San Lorenzo sa Quezon City nang dumating ang mga magulang na humihingi ng refund sa ibinayad nilang tution fee.

Magugunitang nagulat ang mga estudyante at magulang nang ianunsiyo ng kolehiyo ang permanent closure noong Lunes, na parehong araw rin sana ng umpisa ng pasukan.

Dahil dito, 2 araw nang absent sa trabaho ang ina na si Mariz para makahanap ng paaralang puwedeng paglipatan ng kaniyang anak.

"Ang bilis nila kumuha ng pera pero ang bagal ng refund," aniya.

Mabigat din ang sitwasyon para sa ina na si Anna dahil 3 anak ang in-enroll niya San Lorenzo, kung saan higit P170,000 ang naibayad sa eskwelahan pang-tuition.

Napapaisip umano si Anna kung sasama sa mga magulang na balak magsampa ng kaso laban sa kolehiyo.

Pero pagtitiyak muli ng mga opisyal ng eskwelahan na ire-refund nang buo ang ibinayad pang-tuition.

Nakikiramay naman sa situwasyon ng San Lorenzo ang Federaton of Associations of Private School Administrators (FAPSA). Naiintindihan umano nilang mababa ang enrollees ngayon dahil na rin sa pandemya.

Nauna nang inamin ng Department of Education at Commission on Higher Education na pati sila'y nagulat sa pag-anunsiyo ng closure ng paaralan.

Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na tutulungan nila ang mga estudyante, magulang, guro at iba pang kawaning apektado ng biglaang pagsasara ng Colegio de San Lorenzo.