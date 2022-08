Nasagip ng pulisya ang isang babaeng menor de edad mula sa isang umano'y cybersex den sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan noong huling Linggo.

Ayon sa Bulacan Police Provincial Office nitong Lunes, nasagip nila ang isang 14-anyos na estudyante mula sa naturang cybersex den sa Brgy. Sta. Cruz 5 dakong alas-3 ng hapon. Tatlong suspek ang inaresto sa operasyon.

Inihahanda na ang kasong Anti-Trafficking in Persons, Rape and Cybercrime in relation to RA 7610 (Child Abuse Law) laban sa mga nahuli.

Dinala na ang nasagip na menor de edad sa Bulacan Provincial Forensic Unit para sa medical examination.—Ulat ni Gracie Rutao

