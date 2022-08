MANILA — Muling magpapakawala ng tubig ang Magat Dam ngayong Miyerkoles, Agosto 17, upang mapanatili ang ligtas na lebel ng tubig nito.

Base ito sa anunsyo ng pamunuan ng naturang dam ngayong Martes.

Sa abiso ng National Irrigation Administration-Magat River Integrated Irrigation System (NIA-MARIIS), sinabi nitong magsisimula ang pagpapakawala ng tubig bandang alas-2 ng hapon ng Miyerkoles.

Inaasahang aabot ng 200 cubic meters per second o katumbas ng 1,000 drums ng tubig ang papakawalan.

“Dahil sa nararanasang pag-ulan sa Magat watershed dulot ng Southwest Monsoon, patuloy na tumataas ang lebel ng tubig sa ating Magat Reservoir,” ayon sa abiso ng NIA-MARIIS.

Sa datos ng Flood Forecasting and Warning System Dam Operation nitong Martes ng hapon, nasa 188.85 meters above sea level ang tubig sa dam. Halos maabot na nito ang spilling level na 190 meters above sea level.

Ayon pa sa NIA-MARIIS, posibleng dagdagan pa nila ang papakawalang tubig depende na rin sa dami ng ulan sa watershed areas.

Kaya muli nilang pinapayuhan ang mga nakatira malapit sa Magat River lalo na sa mga mabababa o bahaing lugar na maging alerto, mag-ingat, at maghanda sa posibleng epekto ng pagpapakawala ng tubig.

“Aming pinapakiusap na iwasan muna natin ang pagtawid, pamamalagi at pati pagpastol ng ating alagang hayop sa ilog o sa katabi nito para makaiwas tayo sa anumang sakuna dulot ng maaaring pagtaas ng tubig,” dagdag ng NIA-MARIIS.

Kabilang sa mga bayan na dinadaluyan ng Magat River ang Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Burgos, Reina Mercedes, Naguilian at Gamu kung saan naman sumasalubong na ito sa Cagayan River.

