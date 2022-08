Watch more News on iWantTFC

Patay ang isang lalaki matapos umanong manlaban sa mga umaarestong pulis sa Quezon City nitong madaling araw ng Martes.

Dead on the spot ang lalaki matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis pasado alas-2 ng madaling araw sa may Barangay Pasong Tamo.

Dalawang hindi pa malamang kalibre ng baril ang narekober katabi ng bangkay.

Ayon sa pulisya, suspek ang lalaki sa pamamaril ng isang babae sa Barangay Culiat.

Agad umanong nakapagsumbong sa mga pulis ang babaeng biktima matapos makaligtas sa pamamaril kaya ikinasa ang follow-up operation para hulihin ang lalaki.

Ayon sa biktimang babae, matagal na silang pinagbabantaan ng lalaki. Ito rin aniya ang posibleng bumaril at pumatay sa kaniyang kuya noong Hunyo.

Nai-turn over na sa criminal investigation unit ng Quezon City Police District ang kaso.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News