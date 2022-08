DOH may apela sa publiko kasunod ng COA report

Watch more News on iWantTFC

Kasunod ng inilabas na Commission on Audit report patungkol sa "low accomplishments" ng DOH sa kanilang vaccination program kontra COVID-19, may apela si Health OIC Usec. Maria Rosario Vergeire.

Sa presscon sa The Medical City, sinabi ni Vergeire na mayroon pa naman silang 60 araw para magpaliwanag at sagutin ang nilalaman ng 2021 Annual Audit Report ng COA.

Umapela din ang opisyal sa publiko na huwag pangunahan ang magiging sagot ng DOH dahil handa nilang ipaliwanag ang isyu sa publiko.

“Sinagot natin ito kanina sa media forum, this CAAR for 2021 was released and submitted or issued to the Department of Health last July 29. We are given 60-days for us to review and to respond appropriately to the COA findings, sana po before that time we do not make any conclusions yet. we will be evaluating all this findings from COA and then provide our citizens with appropriate response," ani Vergeire.

PINASLAKAS CAMPAIGN

Si Vergeire ay isa sa mga bisita sa paglulunsad ng "PinasLakas" campaign ng DOH sa The Medical City sa Pasig.

Ayon kay Vergeire, malaking bagay sa kampanya ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mga katuwang na pribadong ospital gaya ng TMC.

“Noong una kasi parang nobody knew what was happening, but they were using all evidences that they can manage their hospital. Isa sila don sa pinaka-una na talagang dedicated specifically beds for our COVID patients. they also were one of few big hospitals at the start who that got their laboratories para sa RT-PCR testing when most of the hospitals didn’t know what to do and how to setup laboratory- this biosafety laboratory but they did, kaya malaki po ang pasasalamat natin sa kanila,” sabi ni Vergeire.

'MAKINIG SA MGA EKSPERTO'

Sabi ni Dr. Eugene Jose Ramos, presidente at CEO ng TMC, mas maayos na ang pag-handle nila sa mga COVID-19 cases ngayon kumpara noong una sa pakikipagtulungan na rin sa DOH at Pasig City LGU.

“It has been I think 2-years and a half since we started working together… this is definitely a better circumstance than before, but those circumstances put us together and actually made us stronger, making us realize na this is one lesson…what lesson have you learned from the pandemic. I realized that regardless of how prepare you are…there is no way that we could have done it alone…that we had to work together," sabi ni Ramos.

Aminado si Ramos na nakalulungkot pa rin na hanggang ngayon may mga hindi pa rin nainiwala sa bakuna kontra COVID-19.

Sang-ayon si Pasig City Vice Mayor Robert “Dodot” Jaworski Jr. na ang dapat mas pakinggan sa usapin ng paglaban sa COVID-19 ay ang siyensiya at hindi ang mga politiko.

“Sana matigil po yung mga conspiracy theories, yung mga hindi magagandang storya noon na alam naman nating walang katotohanan. Let’s listen to the science, don’t listen to politicians…listen to the doctors, ganon lang po ka-simple, again we assure you that the local government of Pasig City is here to listen to the science, to listen to the doctors," sabi ni Jaworski.

HALOS 100% NANG BAKUNADO ANG MGA KAWANI NG TMC

Aminado ang The Medical City na may kakarampot na bilang pa rin ng kanilang mga empleyado ang hindi nagpapabakuna sa ngayon.

Pero paliwanag ni Dr. Eugene Ramos, may mga personal na kadahilanan ang mga ito gaya ng relihiyon at iba pang paniniwala na iginagalang naman aniya ng pamunuan ng ospital.

—may ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News